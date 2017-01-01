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Bir kurabiye bir umut...

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü öğrencisi şefler, gelenekselleştirdiği yeni yıl kurabiyelerini hasta çocuklar yararına yaptı.

Bir kurabiye bir umut...

Öğrenci şefler, gelenekselleştirdiği yeni yıl kurabiyelerini hasta çocuklar yararına yaptı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü öğrencilerinin Hamur İşi Dersi’nde hazırladığı yeni yıl kurabiyeleri, böbrek yetmezliği tedavisi gören çocukların ihtiyacı olan makineyi almak için satıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü'nde yatan çocukların böbrek yetmezliği tedavisi için gerekli makinenin alınmasına katkı yapan öğrenci şefler, hasta çocukların yeni yılda sağlık bulması için uğraş verdi.
Geleceğin şeflerinin elleriyle hazırladığı Noel Baba, kardan adam, kar tanesi, kurabiye adam, çan şekilli kurabiyeler, teker teker poşetlendi ve yine öğrenci şefler tarafından satışa sunuldu.

İEÜ Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü Eğitmen Şef Melike Konday, Hamur İşi Dersi kapsamında hasta çocuklar yararına gelenekselleştirdikleri yeni yıl kurabiyeleri yaptıklarını, öğrencilerin bu kurabiyeleri satışa sunduğunu söyledi. Öğrencilerin gönüllü olarak çalıştığını, sosyal destek sağlamayı amaçladıklarını aktaran Konday, "Sosyal yardımlaşma projemizi her yıl yeni yıl öncesi gerçekleştiriyoruz.

Yeni yıl kurabiyelerimizden elde edilen geliri çocuklar için bağışlıyorum. Sloganımız ‘bir kurabiye bir umut.’ 1000 kurabiye ürettik. Elde edilen geliri böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan makine alımı için bağışlıyoruz. Makinenin alınması için küçük bir katkı yapmış oluyoruz" dedi.
‘Bu bir duyarlılık projesidir’

Yılbaşı kokusunu anımsatan karanfil, zencefil ve karanfil aromalı kurabiyeler yaptıklarını belirten Konday, kar tanesi, Noel Baba, baston seker, kokina, kardan adam, geyik ve dilek kurabiyeleri çeşitlerini oluşturduklarını ifade etti. Konday, "Kurabiyelerin pişirilmesi, süslenmesi, paketlenmesi ve satışı dâhil tüm aşamaları öğrencilerimiz tarafından yapıldı. Biz öğrencilerimizle hasta çocuklarımızın yeni yıla umutla bakması için küçük bir katkı yaptık. Bu proje bir duyarlılık projesi ve öğrencilerim bu konuda çok hassas" diye konuştu.

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