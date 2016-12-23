Bir beyaz yakalının masa başından milyonerliğe yolculuğu

GENÇ yaşta alanında uzmanlaşmış ve kariyerini yönetici olarak sürdüren girişimcileri öğrencileriyle buluşturan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, gençlerin kendilerine olan güvenlerini artırmayı hedefliyor.

“İlham Veren Hayatlar” aracılığıyla öğrencilerle buluşan Binnaz Abla Fal Sitesi Kurucusu Sertaç Taşdelen başarısının tanımını ‘mutluluk’ olarak yaptı. Mutluluğun kendisi için anlık hazlardan ziyade topyekun bir ruhsal durum ve iç huzur olduğunu ifade eden Taşdelen, “Ben mutluluğu dışsal faktörlerde aramak yerine, öncelikle kendi içime döndüm. İş, kariyer, para veya mutluluğu başka insanlarda aramak ancak kısa süreli ve kalıcı olmayan bir haz yaratabiliyor. Eğer mutluluk sadece dışsal faktörlere bağlı olsaydı sadece belli bir zümrenin mutlu olup, bu faktörlere sahip olmayan, olamayan kişilerin mutsuz olmasını beklerdik. Yakın çevremizde dahi görebileceğimiz şekilde mutluluk daha ziyade bir içsel bilinç, bir tercih. Ben mutlu olmayı tercih ediyorum. Herkesin edebileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Gençlere; kendilerini tanımalarını, hayal kurmalarını, hedef belirlemelerini, istedikleri işe odaklanmalarını ve pozitif düşünmelerini tavsiye eden Taşdelen, “Dünyada görmek istediğim birçok yer var. Şu andaki hedefim buraları gidip görmek ve gerçekleştirmek istediğim tüm projeleri hayata geçirmek” dedi.

“GENÇ YAŞTA BAŞARIYI HEDEFLEMEK ÇOK ÖNEMLİ”

Düzenledikleri “İlham Veren Hayatlar” etkinlikleri hakkında konuşan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Ercan Gegez genç bir üniversite olduklarını ve bu nedenle genç girişimcilerin üniversitelerini ziyaret etmesinin önemli olduğunu söyledi. İnsanların artık genç yaşta da büyük firmaların sahibi olabildiğini belirten Gegez sözlerini şöyle sürdürdü:

“Genç yaşta başarıyı hedeflemek çok önemli. Amacımız öğrencilerimize rol model olabilecek girişimcileri üniversiteye çağırıp, öğrencilerle tanıştırmak ve onların hayallerini daha da büyütmek. Gençlerimiz bu örnekleri görerek hedeflerine daha rahat bir şekilde ulaşacaklarına inanıyorlar. Bu etkinlikler öğrencilere ‘biz de bu işi yapabiliriz’ güvenini veriyor. Bu bizim için çok önemli. Umarım öğrencilerimiz ilerde kendi işlerini kurarlar ve daha sonra gelecek arkadaşlarımız onların yanında staj yapar.”

Etkinliklere çağıracakları isimlerde dikkat ettikleri özelliklere de değinen Gegez, “Bir kişinin genç ve yönetici olması yeterli değil. Bu vasıflarda birçok kişi bulunabilir ama bir Sertaç Taşdelen’i her zaman bulmak mümkün olmuyor. Dolayısıyla davet ettiğimiz kişilerin hem kendisi başarılı olmuş hem de bu başarıyı karşı tarafa güzel bir şekilde aktarabilen ve öğrenciyi motive edebilen isimler olmasına dikkat ediyoruz” diye konuştu.

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