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Bingöl'de 59 bin öğrenci dersbaşı yaptı
BİNGÖL'de 2019- 2020 eğitim ve öğretim dönemi, Vali Kadir Ekinci'nin katıldığı törenle başladı. Bingöl'de yeni eğitim ve öğretim yılının açılışı, Vali Kurtuluş Şişmantürk İlkokulu'nda düzenlenen törenle yapıldı. Vali...
EĞİTİM 09.09.2019, 13:33
BİNGÖL'de 2019- 2020 eğitim ve öğretim dönemi, Vali Kadir Ekinci'nin katıldığı törenle başladı.
Bingöl'de yeni eğitim ve öğretim yılının açılışı, Vali Kurtuluş Şişmantürk İlkokulu'nda düzenlenen törenle yapıldı. Vali Kadir Ekinci, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan törende ilk zilin çalmasıyla 59 bin 431 öğrenci dersbaşı yaptı. Törende konuşan Vali Kadir Ekinci, geleceğin teminatı olan çocukların eğitim ve öğretim de yeni bir dönemin başladığını söyledi. Vali Ekinci, "Bilimin ve aklın ışığında öğretmenlerimizin rehberliğinde yeni bir döneme hazırlanacakları bir gün yaşıyoruz. Bugün bizim için mutlu bir gün. Bugün, ümit ediyorum ki çocuklarımızın geleceği için bir kıvılcım olacaktır. Tüm büyük yangınlar bir kıvılcımla başlar. Bugünün kıvılcımıyla umut ediyorum ki geleceğin aydınlık yarınları bu kıvılcımla büyük bir yangına dönüşecek, ülke sevdasıyla, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesine vesile olacaktır" dedi.
Bingöl'de yeni eğitim ve öğretim yılının açılışı, Vali Kurtuluş Şişmantürk İlkokulu'nda düzenlenen törenle yapıldı. Vali Kadir Ekinci, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan törende ilk zilin çalmasıyla 59 bin 431 öğrenci dersbaşı yaptı. Törende konuşan Vali Kadir Ekinci, geleceğin teminatı olan çocukların eğitim ve öğretim de yeni bir dönemin başladığını söyledi. Vali Ekinci, "Bilimin ve aklın ışığında öğretmenlerimizin rehberliğinde yeni bir döneme hazırlanacakları bir gün yaşıyoruz. Bugün bizim için mutlu bir gün. Bugün, ümit ediyorum ki çocuklarımızın geleceği için bir kıvılcım olacaktır. Tüm büyük yangınlar bir kıvılcımla başlar. Bugünün kıvılcımıyla umut ediyorum ki geleceğin aydınlık yarınları bu kıvılcımla büyük bir yangına dönüşecek, ülke sevdasıyla, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesine vesile olacaktır" dedi.
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