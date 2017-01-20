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Bina maketleri, deprem testinden geçti

KAYSERİ, ()- NUH Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından, Mühendislik Tasarımı dersi kapsamında Depreme Dayanıklı Bina Modeli Maket Yarışması gerçekleştirildi. Yarışma kapsamında...

Bina maketleri, deprem testinden geçti

KAYSERİ, ()- NUH Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından, Mühendislik Tasarımı dersi kapsamında Depreme Dayanıklı Bina Modeli Maket Yarışması gerçekleştirildi.
Yarışma kapsamında belirlenen kurallara göre tasarlanan, balsa ağacı çıtalarından ve levhalarından imal edilen ölçekli bina modeli maketleri, sarsma masası testlerine tabi tutularak depreme dayanıklılık performansları ölçüldü. Maketlerin deprem sonrası yapısal hasar seviyeleri kontrol edildi. Buna göre, test edilen bina modeli maketlerinin tamamı verilen deprem sarsıntılarını hasarsız atlattı. 
NNYÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Kamuran Arı, Yrd. Doç. Dr. Ali Bozer ve Yrd. Doç. Şaban Suat Özsarıyıldız nezaretinde gerçekleştirilen uygulamada NNYÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde okuyan genç inşaat mühendisi adayları, hesap-tasarım, planlama, yapım, sunum ve fiziki test aşamalarını tecrübe etme imkanı buldular. 

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