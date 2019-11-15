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Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademisyenlerine finans desteği

SİVAS'ta yeni kurulan 'Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni tercih edecek akademisyenler, 5 yıl boyunca finansal olarak desteklenecek. Sivas'ta eğitime katkı sağlamak amacıyla 'Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin Akademik Personelinin Desteklenmesine...

EĞİTİM 15.11.2019, 18:33
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademisyenlerine finans desteği
SİVAS'ta yeni kurulan 'Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni tercih edecek akademisyenler, 5 yıl boyunca finansal olarak desteklenecek.
Sivas'ta eğitime katkı sağlamak amacıyla 'Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin Akademik Personelinin Desteklenmesine Yönelik Protokol İmza Töreni' düzenlendi. Tarihi Valilik Binası Dr. Hasan Canpolat Toplantı Salonunda düzenlenen programda, Sivas Valiliği himayelerinde Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Hizmet Vakfı ile Sivas Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Kurma ve Destekleme Vakfının katkılarıyla kente kazandırılacak projenin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Âlim Yıldız, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya ile Vakıf üyeleri katıldı.
AKADEMİSYENLERE 2 BİN LİRA DESTEK
Projeyle Sivas'ta kurulan Bilim ve Teknoloji Üniversitesini tercih edecek akademik personelin, üniversite bünyesinde istihdamının sağlanması için ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak maddi desteğin sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda üniversiteyi tercih eden akademisyenlere 2020 yılından başlamak üzere 2025 yılına kadar her ay 2 bin lira ek ödeme yapılacak. 
Programda konuşan Vali Salih Ayhan, projenin Sivas'ın eğitim hayatına ivme kazandıracağını ifade ederek, "Sivas Cumhuriyet Üniversitemiz belli bir noktaya geldi. Kurumsal kültürü oluştu. Öğrenci sayısı, akademik personeli, fiziki yapıları, mimarisi, kampüsü Türkiye'de örnek bir üniversitedir. Diğer yandan ilimize Bilim ve Sanayi Teknoloji Üniversitesi kuruldu. Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, bakanlarımıza, geçmişten bugüne kadar hazırlık yapıp bu fikri olgunluğa eriştirenlere teşekkür ediyorum. Bu kapsamda Sivas Hizmet Vakfı mütevelli heyeti ile görüşerek 5 yıl boyunca Bilim ve Teknoloji üniversitemizi ve akademik personeli destekleyecek bir çalışma hazırladık.  Akademisyenlere finans katkısı olarak 5 yıl boyunca her ay 2 bin lira verilecek. Amacımız tüm kurumlarımızın bu konudaki hassasiyetini ve duyarlılığını kamuoyuyla paylaşmaktır. Üniversitemizin fiziki yapısının bir an önce sisteme girmesini ve personel konusunda sağlıklı bir istihdam sağlanması için biz üzerimize düşeni yaparak personelimizi destekleyeceğiz" dedi. Vali Ayhan, yine Sivas Hizmet vakfı'nın 1100 üniversite öğrencisine aylık 200 lira burs vereceğini de açıkladı.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Bilim ve Sanayi Teknoloji Üniversitesi'nin, Sivas için görev yapan idarecilerin, siyasetçilerin mücadeleleriyle kurulduğunu hatırlattı. Sivas'a kazandırılan ikinci üniversitenin eğitim hayatına verilen önemin büyük bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Başkan Bilgin, "Medreseler şehri olan Sivas, iki üniversitemiz ile çağın gerektirdiği yenilikleri ve teknolojileri takip ederek kurumsallaşıyor. Üniversitenin yer problemini çözdük, uzun vadede kampüs alanı kurulacak. Üniversitemiz savunma sanayinde uzmanlaşarak, katma değeri yüksek, ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan ürünü ve teknolojiyi özel sektörle iş birliği yaparak ülke ekonomisine kazandıracaktır" dedi.
'İNSANA YATIRIM YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ'
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Kul ise "Üniversitemizin akademik personelinin temin edilmesine yönelik hazırlanan çalışmayı çok önemli buluyorum. Asıl olan insana yatırımdır. Üniversitemiz çalışkan, genç, dinamik ve nitelikli akademisyenler olduğu sürece şehrimizin önünü açılacak, bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapacaktır" diye konuştu.

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