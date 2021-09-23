Bilim Merkezi’ne Kabul Sınavları devam ediyor
Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hazırlıkları kapsamında kurum kabul sınavlarını gerçekleştiriyor.
Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hazırlıkları kapsamında kurum kabul sınavlarını gerçekleştiriyor. 20-26 Eylül
tarihleri arasında devam eden sınavlar, ilk ve orta öğretim öğrencileri için uygulanıyor.
Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’ne her yıl yüzlerce öğrenci başvuru yapıyor. Merkezin uyguladığı kuruma kabul sınavları ise öğrencilerin okul başarısını değil; anlama, kavrama ve düşünme kapasitesini ölçmeye yönelik oluyor. Sınavlar, yalnızca ilk ve orta öğretim kademesindeki öğrenciler için uygulanıyor. Üstün zekâlı olduğu yetkili kurumlarca onaylanmış öğrenciler ise belgelerini merkeze ibraz etmeleri halinde sınavsız kayıt imkânına sahip oluyor.
Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında sadece kimliklerini bulundurması yeterli oluyor. Sınav boyunca
ihtiyaç duyacakları malzemelerse merkez tarafından temin ediliyor.
Esnek Sınav Sistemi
2021-2022 eğitim öğretim yılı için düzenlenen sınavlara 1750 öğrenci başvurdu. Yaklaşık 600 öğrencinin kuruma kayıt olmaya hak kazanacağı sınav, 20-26 Eylül tarihleri arasında her gün 4 seans düzenleniyor. Öğrenciler, sınav başvurularını merkezin internet sitesi üzerinden tamamladılar ve sınava girmek
istedikleri tarih ve seansı yine aynı site üzerinden belirlediler.
Pandemi Kurallarına Uyuluyor
Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen sınavlarda pandemi kurallarına da harfiyen uyuluyor. Öğrenciler binaya ateş ölçümü yapılarak alınıyor, aralarında mesafe bulunan sıralara oturuyor ve binada bulundukları sürece maske takmaları zorunlu tutuluyor.
Sınav Sonuçları
Sınavlarda başarılı olan öğrencilere sonuçları SMS yoluyla bildirilecek. Öğrenciler bildirimi aldıktan sonra merkezin internet sitesine girerek ders seçme işlemine kolayca tamamlayabilecekler.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|04:34
|Güneş
|06:10
|Öğle
|13:13
|İkindi
|17:01
|Akşam
|20:06
|Yatsı
|21:36
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|7
|15
|2. Beşiktaş
|7
|14
|3. Trabzonspor
|6
|14
|4. Hatayspor
|6
|13
|5. Fenerbahçe
|6
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|6
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Göztepe
|6
|5
|16. Kasımpaşa
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|6
|11
|6. Kocaelispor
|6
|10
|7. Bandırmaspor
|6
|9
|8. Manisa FK
|6
|9
|9. Boluspor
|5
|7
|10. Samsunspor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|16
|2. Atletico Madrid
|6
|14
|3. Real Sociedad
|6
|13
|4. Sevilla
|5
|11
|5. Valencia
|6
|10
|6. Rayo Vallecano
|6
|10
|7. Barcelona
|5
|9
|8. Real Betis
|6
|9
|9. Athletic Bilbao
|6
|9
|10. Osasuna
|6
|8
|11. Mallorca
|6
|8
|12. Villarreal
|5
|7
|13. Espanyol
|6
|6
|14. Cádiz
|6
|6
|15. Elche
|6
|6
|16. Levante
|6
|4
|17. Celta de Vigo
|6
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Getafe
|6
|0
|20. Deportivo Alaves
|5
|0
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016