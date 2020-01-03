Bilim Merkezi’nde anne-babalara özel eğitim
Çocuklar için kurulan Bağcılar Belediyesi Fuat Sezgin Bilim Merkezi’nde anne-babalar ayda bir gün eğitim görüyor. Ebeveynler, evlerinde kolayca bulabilecekleri yumurta, yağ, süt, karbonat gibi malzemelerle deneyler yaparak hem öğreniyorlar hem...
HEM ÖĞRENCİLER HEM EBEVEYNLER EĞLENEREK ÖĞRENİYOR
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Bağcılar Belediyesi tarafından hizmete sunulan Bağcılar Fuat Sezgin Bilim Merkezi, öğrencilerin yanısıra ebeveynlere de eğitim veriyor. Bu amaçla “Evde Bilim Eğitimi” adı altında bilim merkezi ayda bir gün veliler için hazırlanıyor. Eğitmenler, anne babalara evlerinde kolayca bulabilecekleri soda, yumurta, balon, sıvı yağ, süt, karbonat ve mum gibi malzemelerle nasıl ilgi çekici deneyler yapabileceklerini öğretiyor.
YANMAZ BALON VE DANS EDEN MISIRLAR DENEYİ YAPIYORLAR
Bu etkinlik sayesinde yeniden öğrencilik günlerine dönen veliler, hayallerini bilimin en eğlenceli haliyle gerçeğe dönüştürüyor. Katılımcılar, yanmaz balondan dans edene mısırlara ve yürüyen sulara kadar değişik içerikte üretimlerde bulunuyor. Burada eğitim alan anne babalar evlerinde çocuklarıyla deneyleri tekrarlayarak çocuklarına bilimsel çalışmalar yaptırma ve onlarla kaliteli zaman geçirme fırsatı buluyor.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:14
|İkindi
|15:34
|Akşam
|17:55
|Yatsı
|19:21
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10