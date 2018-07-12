"Bilim için sırasıyla Arapça, Osmanlıca ve İngilizce bilmek gerekiyor"

BİLİMLER Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Geçmişten Geleceğe İslam Medeniyetinde Bilgi Bütünlüğü Sempozyumu akademisyenleri bir araya getirdi. Bilimi anlamak için en az üç dil bilinmesi gerektiğini belirten İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, "Bunlardan birincisi Arapça, ikincisi Osmanlı Türkçesi, üçüncüsü de bugün kullanılan dünya dili İngilizce olmalıdır" dedi.

İZÜ ev sahipliğinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi işbirliğiyle bu alanda çalışmalar yapan tüm araştırmacıların katılımına açık olan sempozyum bugün başladı. Sempozyumu Bilimler Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlediklerini anlatan Prof. Dr. Mehmet Bulut, "Fuat Sezgin hocamız Müslümanların tarih boyunca bilime, ilme, teknolojiye ve medeniyete katkı için ömrünü vermiş bir hocamız. Dolayısıyla Müslümanları bilim ve teknolojik alanda yaptıkları katkıların bu bilgi meselesine bütüncül bir şekilde yaklaşmalarının da ne kadar önemli olduğunu da Fuat Sezgin hocamız çalışmalarıyla ortaya koydu" diye konuştu.

"BİLİM İÇİN 3 DİL ÖĞRENİN"

Bilim alanında Arapça, Osmanlıca ve İngilizce dillerinin önemine dikkat çeken Bulut, "Bugün çağın dili İngilizce ama bu İngilizcede özellikle bilime ait yani bilimsel kavramlarda yüzde 30'u Arapça, yüzde 50'si Yunanca, belki yüzde 20'si de Latincedir. Yani kendi ana dilinde İngilizce bilim üretiyoruz bugün ama çok azı İngilizce. Biz baktığımız zaman İslam bilim ve medeniyet tarihinde özellikle teknoloji tarihinde Arapçanın sadece İslam değil dünya bilim tarihine büyük bir katkısı var. Dolayısıyla en az üç dil bilmek gerekiyor. Bunlardan birincisi Arapça, ikincisi bizim medeniyet coğrafyamızın bin yıldır kullandığımız Osmanlı Türkçesi, üçüncüsü de bugün kullanılan dünya dili İngilizce" ifadelerini kullandı.

"FUAT HOCAMIZ İSLAM TARİHİNE IŞIK TUTTU"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Açıkgenç ise, sempozyumun önemine dikkati çekerek, "Fuat Sezgin hocamız dünya çapında tanınmış bir bilim tarihçisidir. Özellikle İslam medeniyetinde bilimsel çalışmalarıyla tanınır. Hocamız İslam bilim tarihine ışık tutmuş çok büyük bir bilim tarihçimizdir. O açıdan ben de çok memnunum. Sempozyumun konusu da yine hocamızın konusuna yakın bir konu. Bilim tarihinde bilgi bütünlüğü üzerine olacak. Yurtiçi ve yurtdışından hocalarımız çeşitli bildirilerini sunacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bugün başlayan sempozyum, yarın da İZÜ Halkalı kampüsünde çeşitli oturumlarla devam edecek.

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