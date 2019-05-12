“Bilgisayarca düşünme mantığının oturması gerekiyor”

Elif VARAN-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, () - ‘YAPAY Zekâ Çağında Eğitim’ konulu konferansta konuşan Wolfram Research Europe’un CEO’su ve Kurucu Ortağı Conrad Wolfram, bilgisayarca düşünme mantığının oturması gerektiğini belirterek, “Gençlerin gelecekte var olacak işlerde başarılı olmaları için bilgisayar kullanımıyla ilgili gerekli tüm yeteneklere sahip olmaları gerekiyor” dedi.

İSTEK Okulları’nın düzenlediği ‘Yapay Zekâ Çağında Eğitim’ konulu konferans, Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansa, fizikçi, matematikçi ve teknolog olan Wolfram Research Europe’un CEO’su ve Kurucu Ortağı Conrad Wolfram, Türkiye'nin ilk füturist kadın konuşmacısı ve yazar Ufuk Tarhan, IBM Türkiye Strateji Lideri Nicholas Anderson ve ‘50 Soruda Yapay Zeka’ kitabının yazarı Prof. Dr. Cem Say katılım sağladı.

İlköğretim ve ortaöğretim eğitimcilerinin dinleyici olarak katıldığı konferansın amacının, yapay zekâ çağında yaşamını sürdürecek ve iş yaşamına atılacak nesillere eğitim veren öğretmenlere ve eğitim yöneticilerine ilham kaynağı olacak fikirler sunmak olduğu belirtildi.

“BİLGİSAYARLA İLGİLİ YETENEKLERE SAHİP OLMALARI GEREKİYOR”

Wolfram Research Europe’un CEO’su ve Kurucu Ortağı Conrad Wolfram, gençlerin gelecekte ortaya çıkacak işlerde başarılı olmaları için bilgisayar kullanımıyla ilgili gerekli olan tüm yeteneklere sahip olmaları gerektiğini söyleyerek, “Bunun içerisine kodlama ve matematik de girer. Bunlara ek olarak bir de geleneksel bazı öğrenme biçimlerini de kullanıyor olmaları gerekiyor. Geleneksel geometri bilgisine de sahip olmaları lazım. Bunları makine öğrenmesi ile birleştirerek kullanabilecekleri alanlar yaratıyor olmalılar. Bilgisayarca düşünme mantığının öğrencilerde oturmasını sağlamak gerekiyor. Bu mantığın oturması, sordukları sorularda mantığı kullanarak sonuç ilişkisine gidebilmeleri yönünde fayda sağlayacak. Bunu kullanmayı öğrendikleri zaman diğer meslekler için de temel oluşturmuş olacaklar” dedi.

“YAPAY ZEKA İLE ÖĞRENME BİÇİMLERİMİZİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ”

Conrad Wolfram, bilgisayara dayalı yapay zekadan faydalanarak öğrenme biçimlerinde değişikliğe gidilebileceğini belirterek, “Öncelikle konu başlığımızın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hangi konu üzerinde eğitim veriyorsak bunun üzerinde farklı bir bakış açısı geliştirmeliyiz. Bilgisayara dayalı yapay zekadan faydalanarak öğrenme biçimlerinde değişikliğe gidebiliriz. Fakat bunu yaparken asla ‘öğretmeni değiştirelim, onun yerine bir şey koyalım’ demiyorum; bir öğretmenle beraber bu yöntemlerden faydalanabiliriz. Bilgisayarca düşünme dediğimiz yöntemi de kullanabiliriz. İyi bir başlangıç noktası olarak bunlardan yola çıkarak hesaplama biçiminde neleri değiştirebileceğimize ve kodlama ile ilgili değiştirebileceğimiz şeylerle nasıl ilerleyebileceğimize bakabiliriz” ifadelerini kullandı.

“YAPAY ZEKA, YENİ BİR OYUN SAHASI”

Gelecekte her işin içine bir şekilde bilgisayar gireceğine vurgu yapan Wolfram, “Temelde bilgisayarı kullanma ve yönetme becerilerine sahip olmalıyız. Gençlerin bunlara sahip olmasının yolu, gerçek hayatta lazım olacak becerileri okulda deneyimlemelerinden geçiyor. Gençlerin problem çözme becerilerini geliştirmeliyiz, bunu yaparken bilgisayarların sahip olduğu kapasiteyi insanlarda kullanmaya gerek yok. İyi bir problem çözücü olmalarını sağlamak ve buradan yola çıkarak yeni bir alan yaratmak gerekiyor. Yapay zeka, yeni bir oyun sahası diye tanımlayabileceğimiz bir alan. Buradan hareketle yapılabilecek çok şey olduğunu düşünüyorum” dedi.

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