BİLGİ QS’te en iyi üniversiteler arasında
İSTANBUL, ()- Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu QS tarafından düzenlenen ve 24 ülkeden yüzlerce üniversitenin değerlendirildiği listede İstanbul Bilgi Üniversitesi 127’nci sırada yer aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi dünyanın...
İSTANBUL, ()- Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu QS tarafından düzenlenen ve 24 ülkeden yüzlerce üniversitenin değerlendirildiği listede İstanbul Bilgi Üniversitesi 127’nci sırada yer aldı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi dünyanın saygın Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu QS’in ‘Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri ve Orta Asya Üniversiteleri Sıralaması’nda bu yıl dokuz basamak yükselerek, 127’nci sırada yer aldı. 24 ülkeden yüzlerce kurumun değerlendirildiği sıralamaya en iyi 350 üniversite girebildi. Türkiye ve KKTC’den yalnızca 26 üniversitenin yer alabildiği 2020 değerlendirmesine göre, BİLGİ Türkiye’deki en iyi 4’üncü vakıf üniversitesi oldu.
HEDEF KALİTELİ EĞİTİM
İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, uluslararası düzeyde ve nitelikli bir eğitim anlayışıyla BİLGİ’yi daha ileriye taşımak istediklerini belirterek, “Bu hedefimize ulaşma yolunda sarf ettiğimiz çabaların sonucunda QS gibi seçkin bir derecelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan listeye girdik. Bu sonuç bizi daha iyisini yapmak konusunda cesaretlendiriyor” dedi.
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|P
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|15
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|8
|15
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|8
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|14
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|8
|13
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|8
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|8
|11
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|8
|11
|11. Adana Demirspor
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|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
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|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
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|9
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|2. Man City
|9
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|3. Leicester City
|9
|17
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|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
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|12
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|12
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|9
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|11
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|9
|11
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|9
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|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
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|9
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|16
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|9
|14
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|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
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|9
|11
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|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
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|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2