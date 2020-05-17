BİLGİ Öğrencilerinden Online Festival: Project’06
İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencileri, bu yıl altıncı kez düzenleyecekleri yaratıcı öğrenci festivali Project’06 için hazır. Yolculuk temalı festival, sanatseverlerle online platformlarda buluşacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencileri, bu yıl altıncı kez düzenleyecekleri yaratıcı öğrenci festivali Project’06 için hazır. Yolculuk temalı festival, sanatseverlerle online platformlarda buluşacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü önderliğinde, son beş yıldır santralistanbul Kampüsü’nde düzenledikleri yaratıcı öğrenci festivali Project’06’yı online platforma taşıdı. “Yolculuk” temalı festival çerçevesinde gerçekleşecek sergi konuşma ve workshoplar pandemi sebebiyle Twitter, Instagram ve Facebook gibi dijital kanallar üzerinden katılımcılara aktarılacak.
Bu renkli festivali takip etmek isteyenler aşağıdaki online adreslerden ulaşabilirler:
Instagram: @project.ifbilgi / https://instagram.com/project.ifbilgi https://instagram.com/rgb.live
Twitter: @project_bilgi / https://twitter.com/BiLGiOfficial
Facebook: @istanbulbilgiüniversitesi / https://m.facebook.com/istanbulbilgiuniversitesi
Etkinliğin program takviminde yer alan “Devam Etmeye Devam Et” Sergisi 18 Mayıs tarihinden itibaren @art311.312 instagram hesabından takip edilebilir.
PROJECT’06 DİJİTAL FESTİVAL TAKVİMİ
18 Mayıs Pazartesi
12:00 - Açılış Konuşması – İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu
14:00-15:00 - Konuşma: Derya Yücel, “Devam Etmeye Devam Et”
18:00-19:00 - Konuşma: Sıla Karayakaya&Güray Dinçol, “Gidilmemiş Bir Yolan Gitmek”
21:00-22:00 - Konuşma: BİLGİ Müzikal
19 Mayıs Salı
13:00-14:00 - Söyleşi& Atölye: Yeşim Güralp, “Ben Yolculuğu”
15:00-16:00 - Konuşma: Burak & Didem Mutçalıoğlu, “Gezgin Aile Mutçalılar #travelbutwhere”
17:00-18:00 - Konuşma: Buğra Büyükşimşek, “Yolumuz Dans”
21:00-23:00 - Konser: Metehan Güler, Batuhan Polat
20 Mayıs Çarşamba
14:00-15:30 - Panel: “Performans Sanatı Üzerine Konuşmalar”
Doç. Dr. Serhan Ada, Iraz Yöntem, Simge Burhanoğlu, Azra İşmen, Burcu Yılmaz, Zeynep Uğur, Şule Ateş
16:00-17:00 - Konuşma: Ali Kerem Bilge, “Sanatta Girişimci Olmak”
17:30-19:00 - Atölye: Bora Aksoylu, Arkın Çelik, Tolga Dizmen “Etkinlikte Etki’’
19:00-20:00 - Konuşma: Duygu Şar, Bilgehan Çelik “BizEvdeYokuz”
21 Mayıs Perşembe
12:00-13:00 - Konuşma: Özcan Yurdalan ‘’Seyahatin Resimli Tarihi’’
16:00-17:00 - Konuşma: Murat Ali Aydın ‘’Hikayeden Hikayeleştirme’’
21:00-23:00 - Atölye& Söyleşi: Fatih Sinan Şimşek, Cem Akar “Rota Yeniden Hesaplanıyor’’
22 Mayıs Cuma
13:00-14:00 - Panel: Görgün Taner, Dilan Beyhan ‘’İKSV Anlatıyor: Pandemi ve İstanbul’da Kültür Sanat’’
15:00-16:00 - Konuşma: Prof. Dr. Asu Aksoy ‘’Stigma Üzerine Konuşmalar’’
17:00-18:30 - Panel: Kaddafi Bozkurt, Bülent Gürcan, Ayşe Topçu ‘’Kariyer Yolculuğu’’
21:30 - Konuşma: Yiğit Durdaşoğlu ‘’Yürümenin Felsefesi’’
23 Mayıs Cumartesi
13:00-15:00 - Sohbet: PROJECT EKİBİ NELER YAŞADI?
22:00-23:00 - Kapanış konseri: DJ MARÇIL
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|03:50
|Güneş
|05:37
|Öğle
|13:06
|İkindi
|17:01
|Akşam
|20:24
|Yatsı
|22:04
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|53
|2. Başakşehir
|26
|53
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|26
|44
|6. Alanyaspor
|26
|43
|7. Fenerbahçe
|26
|40
|8. Göztepe
|26
|37
|9. Gaziantep FK
|26
|32
|10. Denizlispor
|26
|31
|11. Antalyaspor
|26
|30
|12. Gençlerbirliği
|26
|28
|13. Kasımpaşa
|26
|26
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|26
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|26
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|27
|47
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|27
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|27
|42
|8. Villarreal
|27
|38
|9. Granada
|27
|38
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Real Betis
|27
|33
|13. Levante
|27
|33
|14. Deportivo Alaves
|27
|32
|15. Real Valladolid
|27
|29
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|27
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|27
|23
|20. Espanyol
|27
|20
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016