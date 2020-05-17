BİLGİ Öğrencilerinden Online Festival: Project’06

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencileri, bu yıl altıncı kez düzenleyecekleri yaratıcı öğrenci festivali Project’06 için hazır. Yolculuk temalı festival, sanatseverlerle online platformlarda buluşacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü önderliğinde, son beş yıldır santralistanbul Kampüsü’nde düzenledikleri yaratıcı öğrenci festivali Project’06’yı online platforma taşıdı. “Yolculuk” temalı festival çerçevesinde gerçekleşecek sergi konuşma ve workshoplar pandemi sebebiyle Twitter, Instagram ve Facebook gibi dijital kanallar üzerinden katılımcılara aktarılacak.

Bu renkli festivali takip etmek isteyenler aşağıdaki online adreslerden ulaşabilirler:

Instagram: @project.ifbilgi / https://instagram.com/project.ifbilgi https://instagram.com/rgb.live

Twitter: @project_bilgi / https://twitter.com/BiLGiOfficial

Facebook: @istanbulbilgiüniversitesi / https://m.facebook.com/istanbulbilgiuniversitesi

Etkinliğin program takviminde yer alan “Devam Etmeye Devam Et” Sergisi 18 Mayıs tarihinden itibaren @art311.312 instagram hesabından takip edilebilir.

PROJECT’06 DİJİTAL FESTİVAL TAKVİMİ

18 Mayıs Pazartesi

12:00 - Açılış Konuşması – İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu

14:00-15:00 - Konuşma: Derya Yücel, “Devam Etmeye Devam Et”

18:00-19:00 - Konuşma: Sıla Karayakaya&Güray Dinçol, “Gidilmemiş Bir Yolan Gitmek”

21:00-22:00 - Konuşma: BİLGİ Müzikal

19 Mayıs Salı

13:00-14:00 - Söyleşi& Atölye: Yeşim Güralp, “Ben Yolculuğu”

15:00-16:00 - Konuşma: Burak & Didem Mutçalıoğlu, “Gezgin Aile Mutçalılar #travelbutwhere”

17:00-18:00 - Konuşma: Buğra Büyükşimşek, “Yolumuz Dans”

21:00-23:00 - Konser: Metehan Güler, Batuhan Polat

20 Mayıs Çarşamba

14:00-15:30 - Panel: “Performans Sanatı Üzerine Konuşmalar”

Doç. Dr. Serhan Ada, Iraz Yöntem, Simge Burhanoğlu, Azra İşmen, Burcu Yılmaz, Zeynep Uğur, Şule Ateş

16:00-17:00 - Konuşma: Ali Kerem Bilge, “Sanatta Girişimci Olmak”

17:30-19:00 - Atölye: Bora Aksoylu, Arkın Çelik, Tolga Dizmen “Etkinlikte Etki’’

19:00-20:00 - Konuşma: Duygu Şar, Bilgehan Çelik “BizEvdeYokuz”

21 Mayıs Perşembe

12:00-13:00 - Konuşma: Özcan Yurdalan ‘’Seyahatin Resimli Tarihi’’

16:00-17:00 - Konuşma: Murat Ali Aydın ‘’Hikayeden Hikayeleştirme’’

21:00-23:00 - Atölye& Söyleşi: Fatih Sinan Şimşek, Cem Akar “Rota Yeniden Hesaplanıyor’’

22 Mayıs Cuma

13:00-14:00 - Panel: Görgün Taner, Dilan Beyhan ‘’İKSV Anlatıyor: Pandemi ve İstanbul’da Kültür Sanat’’

15:00-16:00 - Konuşma: Prof. Dr. Asu Aksoy ‘’Stigma Üzerine Konuşmalar’’

17:00-18:30 - Panel: Kaddafi Bozkurt, Bülent Gürcan, Ayşe Topçu ‘’Kariyer Yolculuğu’’

21:30 - Konuşma: Yiğit Durdaşoğlu ‘’Yürümenin Felsefesi’’

23 Mayıs Cumartesi

13:00-15:00 - Sohbet: PROJECT EKİBİ NELER YAŞADI?

22:00-23:00 - Kapanış konseri: DJ MARÇIL