Bilgi, ekonomi ve yönetim bir kongrede buluştu

İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası 14'üncü Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi alanında uzman çok sayıda akademisyen ve öğrenciyi bir araya getirdi.

Kongrenin 2002 yılından bu yana düzenlendiğini belirten İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, "Uluslararası çapta ve devamlılığı olan tek kongre. Temel konumuz bilginin üretimi, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, Ar-Ge, inovasyon ve diğer konuların başta akademisyenler olmak üzere sektör temsilcilerini içine alacak biçimde tartışılması. Bu çerçevede kongremize yaklaşık 101 civarında bildiri sunumu olacak. Bu 101 bildiriyi 19 oturumda gerçekleştireceğiz. Bugün ve yarın üçlü oturumlar şeklinde devam edecek" dedi.

"20 ÜLKEDEN 150 AKADEMİSYEN KATILIYOR"

Kongreye 20 ülkeden 150'nin üzerinde akademisyenin katıldığını ifade eden Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, "Her sene gelişen bu işbirliğiyle önümüzdeki senelerde kongrenin çok daha iyi bir noktaya gelmesini ümit ediyorum. Özellikle lisansüstü öğrencilerine açık. İki oturumumuzda da çoğunluğu üniversitemizde doktora yapan öğrenciler sunumlarını gerçekleştirecek. Onların da bu anlamda tecrübe kazanmasını sağlamış olacağız" diye konuştu.

"ÜNİVERSİTELER ARTIK YARIŞ İÇERİSİNDE"

Kongrenin paydaşlarından Antalya Bilim Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ise bu yıl ilk kez katılım gösterdiklerini söyledi. Kongrelerin bilim adamlarının bir araya geldiği fikir, görüş ve bilgi birikimlerinin paylaşıldığı yerler olduğunun altını çizen Prof. Dr. İsmail Yüksek, "Üniversiteler bilginin üretildiği yerler. Sizler ne kadar çok yayın yaparsanız, bunları ne kadar çok bilim insanı ile paylaşırsanız yücelirsiniz. Ülkemizde de girişimci üniversite endeksi yapıldı. Üniversiteler hem öğrenci alımı hem diğer alanlarda artık belirli bir yarış içerisinde. Bunun için de daha çok yayın yapmaları, patent ve ürün üretmeleri gerekiyor. Biz de üniversite olarak bu aşamada bir şeyler yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Tamer Koçel ise bilginin günümüzde süratle değiştiğini vurguladı. Koçel, "Bu kongrenin benim açımdan en ilginç tarafı bilgi, ekonomi ve yönetimi içeren 3 konuyu bir araya getirmesi ve bilgi bazında tartışılmasına imkan vermesi oldu. Bilgi de süratle değişiyor. Hatta 'Raf ömrü kısaldı' şeklinde eleştiriler de yapılabiliyor. Kongre birbiriyle ilişkili 3 konuyu birlikte tartışmaya imkan vermesi açısından çok yararlı" şeklinde konuştu.

İZÜ İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre yarın sona erecek.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)