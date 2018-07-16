Beyoğlu’nda öğrencilerin karne hediyesi Kefken Kampı

İSTANBUL, () - BEYOĞLU Belediyesi tarafından 15 yıldır aralıksız düzenlenen Kefken Çevre Yaz Kampı, bu yıl da öğrencilerin buluşma noktası oldu.

Her hafta farklı öğrenci gruplarını ağırlayan kampın 3’üncü haftasına katılacak öğrenciler, Kasımpaşa Sahil'de düzenlenen törenin ardından otobüslerle Kefken’e uğurlandı. 350 kişilik öğrenci grubu, bir hafta boyunca seçtikleri branşlarda hem eğitim alacak hem de yaz tatilinin keyfini çıkaracak. Tiyatro, halk dansları, değerler eğitimi, basketbol, geleneksel çocuk oyunları, yüzme ve daha birçok etkinlikte, alanında uzman eğitmenler ile birlikte çalışma imkânına sahip olacak öğrenciler, yeni arkadaşlıklar kurarak sosyalleşme imkanı da bulacak.

“BİR HAFTA BOYUNCA DOYASIYA EĞLENİYORUZ”

Kefken Kampı’na altı yıldır katıldığını belirten 17 yaşındaki Yaren Derebaşı, “Orada biz çok mutluyuz. Bir hafta boyunca doyasıya eğleniyoruz. Hocalarımız bize çok yardımcı oluyorlar. Deniz de çok güzel. Bence Beyoğlu’nda yaşayan birisi bu fırsatı kaçırmamalı” dedi.

Kampın bir diğer misafiri 12 yaşındaki Meral Sarıkaya ise Kefken’de her şeyin bir düzen içinde olmasının işleri kolaylaştırdığını ifade ederek, “Orada tüm branşlarımız tiyatro, modern halk dansları ve spor çok iyi gidiyor. Hocalarımız bizimle ilgilendiği için daha keyifli oluyor. Yeni gidecekler için orası uyumlu bir yer, güvenliği de çok iyi. Herkese tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

KAMPTAN VELİLER DE ÇOK MEMNUN

Havva Derebaşı kızının daha önce sokağa çıkmaya bile korktuğunu belirterek, şunları söyledi:

“Kefken kampına katıldığından bu yana özgüveni arttı. Ben çok memnunum. Veli olarak çocuklarımızın cuma günü yapacağı gösteriyi dört gözle bekliyorum. Herkes bu kampa çocuklarını gözleri kapalı gönderebilir. Önceden bende de bir korku vardı ‘Nasıl bir yer?’ diye ama artık yok. Hocalarımız çok güzel, çocuklarımızla teker teker ilgileniyorlar. Çocuklarımıza birer abla ve abi oluyorlar.”

KEFKEN KAMPI YENİ MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR

Beyoğlu’nun, deniz ile ormanın, mavi ile yeşilin birleştiği yerdeki en güzel mahallesi Kefken Kampı, yaz boyunca öğrencilerini ve günübirlik ziyaretçilerini ağırlıyor. Kampa katılmak isteyen Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde ikamet eden ya da okuyan 12-18 yaş aralığındaki öğrenciler, Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi’nden form alıp, aileleri ile birlikte doldurarak başvuru yapabiliyor.

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