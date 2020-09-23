Beylikdüzü Belediyesi'nden eğitime 10 milyon dolar destek
Beylikdüzü Belediyesi tüm Türkiye’yi kapsayacak bir uzaktan eğitim hareketi başlattı. Dünyanın önde gelen online mesleki eğitim platformu Coursera ve Beylikdüzü Belediyesi işbirliğiyle binlerce kişi dünya çapında eğitim ve istihdam imkanı bulacak.
Beylikdüzü Belediyesi tüm Türkiye’yi kapsayacak bir uzaktan eğitim hareketi başlattı.
Dünyanın önde gelen online mesleki eğitim platformu Coursera ve Beylikdüzü
Belediyesi işbirliğiyle binlerce kişi dünya çapında eğitim ve istihdam imkanı bulacak.
Beylikdüzü Belediyesi'nin aldığı online eğitim kurs hibesi sayesinde, dünyanın en
saygın üniversite ve şirketlerinin verdiği, değeri 10 milyon dolar olan 3 bin 800 farklı
kursa Türkiye’den tam 50 bin kişi ücretsiz erişim sağlayacak. Kurs sonunda
öğrencilerin özgeçmişleri 2 bin 400 uluslararası firmayla paylaşılacak.
Beylikdüzü Belediyesi, dünyada ilk kez bir yerel yönetimle çözüm ortaklığı kuran online eğitim platformu
Coursera ile Türkiye’yi kapsayacak bir eğitim hareketi başlattı. Beylikdüzü Belediyesi'nin aldığı online
eğitim kurs hibesi sayesinde, dünyanın en saygın üniversite ve şirketlerinin verdiği, değeri 10 milyon dolar
olan 3bin 800 farklı kursa Türkiye’den tam 50 bin kişi ücretsiz erişim sağlayacak. Kayıtlar
www.courserabeylikduzu.org web sitesi üzerinden gerçekleşirken Türkiye’nin dört bir yanından kayıt olan
öğrenciler Harvard, Yale, Cambridge, Stanford ve Duke gibi dünyanın prestijli üniversitelerinden eğitim
alabilecek. Kurs sonunda öğrencilerin özgeçmişleri dünyanın önde gelen 2 bin 400 uluslararası firmasıyla
paylaşılırken kursiyerler 31 Aralık 2020 tarihine kadar kayıt oldukları kurslardan faydalanabilecek.
“Aydınlık yarınların inşası için özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz”
Tüm dünyanın içinde bulunduğu Covid-19 pandemi sürecinin online eğitimlerin önemini bir kez daha
gösterdiğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık önemli haberi, “Salgını bir eğitim
fırsatına çevirerek, Beylikdüzü’nden tüm Türkiye’yi kapsayan bir uzaktan eğitim hareketi başlatıyoruz.
Dünyanın önde gelen online eğitim platformu Coursera, ilk kez bir belediye ile, bizim belediyemiz ile iş
birliği yapıyor. Öğrenciler bölümlerine, çalışanlar ise mesleklerine veya ilgi duydukları alanlara dair eğitim
alabilecekler. Bu salgın, çevrimiçi eğitimin önemini ortaya koyarken, meslek sahibi olmak veya becerilerini
geliştirmek isteyen insanlarımıza nitelikli eğitim imkanı sağlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.
Aydınlık yarınların inşası için özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz” ifadeleriyle duyurdu.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:46
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:07
|Yatsı
|20:27
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016