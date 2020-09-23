Beylikdüzü Belediyesi'nden eğitime 10 milyon dolar destek

Beylikdüzü Belediyesi tüm Türkiye’yi kapsayacak bir uzaktan eğitim hareketi başlattı.

Dünyanın önde gelen online mesleki eğitim platformu Coursera ve Beylikdüzü

Belediyesi işbirliğiyle binlerce kişi dünya çapında eğitim ve istihdam imkanı bulacak.

Beylikdüzü Belediyesi'nin aldığı online eğitim kurs hibesi sayesinde, dünyanın en

saygın üniversite ve şirketlerinin verdiği, değeri 10 milyon dolar olan 3 bin 800 farklı

kursa Türkiye’den tam 50 bin kişi ücretsiz erişim sağlayacak. Kurs sonunda

öğrencilerin özgeçmişleri 2 bin 400 uluslararası firmayla paylaşılacak.

Beylikdüzü Belediyesi, dünyada ilk kez bir yerel yönetimle çözüm ortaklığı kuran online eğitim platformu

Coursera ile Türkiye’yi kapsayacak bir eğitim hareketi başlattı. Beylikdüzü Belediyesi'nin aldığı online

eğitim kurs hibesi sayesinde, dünyanın en saygın üniversite ve şirketlerinin verdiği, değeri 10 milyon dolar

olan 3bin 800 farklı kursa Türkiye’den tam 50 bin kişi ücretsiz erişim sağlayacak. Kayıtlar

www.courserabeylikduzu.org web sitesi üzerinden gerçekleşirken Türkiye’nin dört bir yanından kayıt olan

öğrenciler Harvard, Yale, Cambridge, Stanford ve Duke gibi dünyanın prestijli üniversitelerinden eğitim

alabilecek. Kurs sonunda öğrencilerin özgeçmişleri dünyanın önde gelen 2 bin 400 uluslararası firmasıyla

paylaşılırken kursiyerler 31 Aralık 2020 tarihine kadar kayıt oldukları kurslardan faydalanabilecek.

“Aydınlık yarınların inşası için özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz”

Tüm dünyanın içinde bulunduğu Covid-19 pandemi sürecinin online eğitimlerin önemini bir kez daha

gösterdiğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık önemli haberi, “Salgını bir eğitim

fırsatına çevirerek, Beylikdüzü’nden tüm Türkiye’yi kapsayan bir uzaktan eğitim hareketi başlatıyoruz.

Dünyanın önde gelen online eğitim platformu Coursera, ilk kez bir belediye ile, bizim belediyemiz ile iş

birliği yapıyor. Öğrenciler bölümlerine, çalışanlar ise mesleklerine veya ilgi duydukları alanlara dair eğitim

alabilecekler. Bu salgın, çevrimiçi eğitimin önemini ortaya koyarken, meslek sahibi olmak veya becerilerini

geliştirmek isteyen insanlarımıza nitelikli eğitim imkanı sağlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Aydınlık yarınların inşası için özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz” ifadeleriyle duyurdu.