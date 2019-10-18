Belediyelere nüfusları oranında 'Sığınma Evi' açma çağrısı yapıldı

KADIKÖY Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin belediye çalışanları ve muhtarlar için seminer düzenledi. 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu' Genel Sekreteri Fidan Ataselim ve Avukat İpek Bozkurt seminerde yaptıkları konuşmalarda,Türkiye’de kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bireylerin ve belediyelerin üzerine düşen görevleri anlatı. Platformun Genel Sekreteri Ataselim, belediyelere çağrıda bulunarak "Belediyeler nufusları oranında 'Sığınma Evi' açmalıdır" dedi.

Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi’nin düzenlediği kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin seminere katılan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, Türkiye’de kadına yönelik şiddete ilişkin veriler paylaştı.

"BELEDİYELER NÜFUSLARI ORANINDA SIĞINMA EVİ AÇMALI"

Eylül ayında 53 kadının öldürüldüğünü aktaran Ataselim, “Belediyelerin nüfusları oranında sığınma evi açmaları gerekiyor. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği birimi ve kadın dayanışma merkezilerinin açılması, belediyelerin bütün yönetim organlarında kadınların katılımları ile ilgili düzenlemelerin yapılması bu alanda atılabilecek önemli adımlar. Öte yandan belediyeler kadın haklarına yönelik bilgilendirme amaçlı eğitimler düzenleyebilir, 6284 sayılı Koruma Kanunu ve İstanbul Sözleşmesi’nin içeriği ile ilgili halka açık toplantılar düzenleyebilir. Belediyeler kreş hizmeti verebilir, kadınlara istihdam yaratabilir” diye konuştu.

KADINA ŞİDDET İÇİN HAZIRLANAN BROŞÜRLERLE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin verilen seminerde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun hazırladığı broşürler de dağıtıldı. Hazırlanan broşürde, ‘Kadına yönelik şiddet karşısında yapılabilecekler’ ve ‘6284 sayılı kanun ile yararlanabileceğiniz haklar’ adı altında bilgilendirme yapıldı.

"ŞİDDET GÖRÜYORSANIZ NE YAPMALISINIZ?"

Seminere katılanlara dağıtılan broşürde kadınların şiddete uğradıklarında nasıl davranmaları ve yasal hakları ise şöyle sıralandı:

"Şiddete uğruyor, tehdit ediliyor, rahatsız ediliyorsanız 6284 sayılı Koruma Kanunu’ndan yararlanabilirsiniz."

"En yakın polis, jandarma, aile mahkemesi, savcı, valilik, kaymakamlığa veya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)’e giderek başvurabilirsiniz."

"155 Polis, 156 Jandarma, 183 Aile Bakanlığı hatlarını arayabilirsiniz."

"Polis koruma görevini yerine getirmiyor veya başvuru işlemlerinizde engellerle karşılaşıyorsanız 0505004119 numaralı telefondan Kadın Meclisleri ve Platformu'na ulaşabilir, haklarınız hakkında bilgi alabilirsiniz."

6284 SAYILI KANUN İLE KADINLARIN YARARLANABİLECEĞİNİZ HAKLAR

"En az 1 ay süreyle şiddete uğrayan kişinin size yaklaşmaması"

"Size ve çocuklarınıza ‘barınma yeri’ sağlanması"

"İşyerinizin değiştirilmesi"

"Çocuklarınızın velayetinin geçici olarak size verilmesi"

"Sizin ve çocuklarınızın kimlik belgelerinin değiştirilmesi"

"Koruma süresi boyunca maddi yardım verilmesi"

"Şiddet uygulayan kişinin sizi telefon veya internet aracılığıyla rahatsız etmemesi"