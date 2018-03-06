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Bayburtlu öğrencilere Beylikdüzü’nden yardım

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Bayburt’ta 150 çocuk için yardım talep eden okul müdürlüklerinin beklentileri karşılandı. Beklenenden çok yardım malzemesini bölgeye ulaştıran meclis üyeleri ilk ve orta dereceli beş okulu ziyaret etti. Çocukların...

Bayburtlu öğrencilere Beylikdüzü’nden yardım
Beylikdüzü Belediyesi tarafından Bayburt’ta 150 çocuk için yardım talep eden okul müdürlüklerinin beklentileri karşılandı. Beklenenden çok yardım malzemesini bölgeye ulaştıran meclis üyeleri ilk ve orta dereceli beş okulu ziyaret etti.

Çocukların eğitim hevesini arttırmak adına toplam 150 çocuk için yardım talep eden okul müdürlüklerinin beklentileri karşılandı. Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Durmuş Şahin ve Nazife Figen Karahan öncelikle yardım talebinde bulunan Gökçedere İlkokulu, Demirözü İlkokulu, Beşpınar İlk Öğretim Okulu, Çatıksu İmam Hatip Ortaokulu ve Uğrak İlkokulu’nu ziyaret etti. Okullara eğitimlerine devam eden çocuklar için talep edilenden fazlasını ulaştıran meclis üyeleri yetkililere toplam 750 ayakkabı, 700 mont, 325 kazak ve 200 eşofman teslim etti.

“ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU BİZİ HEYECANLANDIRIYOR”

Bayburt’a giden meclis üyeleri Durmuş Şahin ve Nazife Figen Karahan’ı Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, Gökçedere Belediye Başkanı Necmettin Bakır, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen ve Demirözü Milli Eğitim Müdürü Muhammed Çiğdem makamlarında ağırladı.

Meclis üyeleri “Çocuklara yönelik her konuda hassasız. Bilhassa çocukların mutluluğu bizi daha çok heyecanlandırıyor. Bugün yapılan yardımdan kaynaklı sadece çocuklar değil, protokol ve okul yönetimleri de mutlu oldu” dedi. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkürlerini iletti ve kendisini Bayburt’a davet etti.

(FOTOĞRAF)

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