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BAU mezunu kadın girişimciler ödüllendirildi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “ Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Girişimci Kadın Ödülleri” üniversitenin Beşiktaş'taki Güney Kampüsü'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

BAU mezunu kadın girişimciler ödüllendirildi

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “ Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Girişimci Kadın Ödülleri” üniversitenin Beşiktaş'taki Güney Kampüsü'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Mezunlar Merkezi tarafından bu yıl ilki düzenlenen BAU Girişimci Kadın Ödülleri, Bahçeşehir Üniversitesi’nden mezun olarak kendi firmalarını kuran girişimci kadınları bir araya getirdi. BAU mezunu kadın girişimcileri yüreklendirmek ve genç girişimci kız öğrenciler tarafından örnek alınmasını sağlamak için BAU Beşiktaş Güney Kampüsü’nde gerçekleştirilen ödül töreninde BAU mezunu kadın girişimciler başarı hikayelerini gündeme taşıdı. Kadın girişimciliğini teşvik etmek ve cesaretlendirmek amacıyla düzenlenen törende 19 BAU mezunu kadın girişimci ödüle layık görüldü.

Ulusal ve uluslararası çapta başarılar elde eden BAU mezunu kadın girişimci isimlerinden bazıları şöyle; Lobby Ajans Sahibi Nilüfer Gürtekin Yalçınkaya, Robotik, Havacılık ve Savunma Sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren UP Robotics şirket sahibi Hayriye Cansu Paksoy, GlobalB Hukuk firması sahibi Sima Baktaş, Biotech ARGE firma sahibi Kardelen Afrodit Adsal, OMG Medya firması sahibi Elmas Nida Baykal Alkan, dogumfotosu.com’dan Alev Durmuşoğlu Korkmaz ve Hayalimdeki Pasta firması sahibi Nazlı Deniz İskender Gökçe.

“İŞ ARAYAN DEĞİL İŞ ÜRETEN İNSANLAR YETİŞTİRİYORUZ”

Törende konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın; “Bahçeşehir Üniversitesi'nin kurulduğu günden bugüne vizyoner insanlar yetiştirdiğine dikkat çekerek, “Yetiştirdiğimiz öğrencilerin sisteme iş arayan değil iş üreten insanlar olarak katılmasını istiyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi her zaman mezunlarının yanında olmak ve mezunlarının başarılarıyla övünmek istiyor. Bu bizim için çok önemli. Bize sizin başarınızın sırrı nedir diye soruyorlar. Cevap şu; bizim çalışanlarımızın yüzde 52’si kadın. Bizim başarımızın sırrı bu” ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde ayrıca Ekolojik Turizm girişimcisi olan Güney Köy kurucusu Fatma Altun’a doğayı koruma üzerine yapmış olduğu çalışmalarından dolayı özel ödül verildi. Türkiye’de ve dünyada kadın girişimciliğini ödüllendirip sürdürülebilir hale getirilmesini sağlamak ve özendirilmesinde etkin rol almak amacıyla düzenlenen ödül töreninde girişimciliğini paylaşan dört BAU öğrencisi de ödüllendirildi.

 

 

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