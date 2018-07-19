Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

BAU Esports LoL Takımı Çin’de hem Türkiye'yi hem de Avrupa’yı temsil edecek

İSTANBUL, () – AVRUPA Üniversitelerarası Espor Şampiyonası’nda (UEM)  Türkiye’yi temsil eden BAU Esports takımı, Büyük Britanya’yı 2-0 mağlup ederek finale kaldı. BAU Esports takımı, Çin’de düzenlenecek olan uluslararası turnuvada...

BAU Esports LoL Takımı Çin’de hem Türkiye'yi hem de Avrupa’yı temsil edecek

İSTANBUL, () – AVRUPA Üniversitelerarası Espor Şampiyonası’nda (UEM)  Türkiye’yi temsil eden BAU Esports takımı, Büyük Britanya’yı 2-0 mağlup ederek finale kaldı. BAU Esports takımı, Çin’de düzenlenecek olan uluslararası turnuvada hem Türkiye’yi hem de Avrupa’yı temsil edecek.

Dün oynanan 3 maçlık yarı final serisinde BAU Esports takımı, Büyük Britanya’yı 2-0 mağlup ederek final maçı oynamaya hak kazandı. Çin’in Xian kentindeki dünya finaline katılacak ekibin de belirlendiği karşılaşma, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Fransa, İtalya, İrlanda, Almanya, Hollanda, Büyük Britanya, Polonya ve İspanya gibi güçlü ülkelerin şampiyonaya veda ettiği turnuvada BAU Esports takımı, Çin'de düzenlenecek olan International College Cup'ta Avrupa bölgesini de temsil etmeyi garantiledi.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

UEM finalinde, bu akşam Portekiz ile karşılaşacak olan BAU Esports takımının tek hedefi şampiyon olarak turnuvayı tamamlamak. Ayrıca BAU Esports takımı, Çin’in Xian kentinde 16-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan International College Cup'ta da galibiyetler elde edip, şampiyon olmayı hedefliyor.

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325