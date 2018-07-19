BAU Esports LoL Takımı Çin’de hem Türkiye'yi hem de Avrupa’yı temsil edecek

İSTANBUL, () – AVRUPA Üniversitelerarası Espor Şampiyonası’nda (UEM) Türkiye’yi temsil eden BAU Esports takımı, Büyük Britanya’yı 2-0 mağlup ederek finale kaldı. BAU Esports takımı, Çin’de düzenlenecek olan uluslararası turnuvada hem Türkiye’yi hem de Avrupa’yı temsil edecek.

Dün oynanan 3 maçlık yarı final serisinde BAU Esports takımı, Büyük Britanya’yı 2-0 mağlup ederek final maçı oynamaya hak kazandı. Çin’in Xian kentindeki dünya finaline katılacak ekibin de belirlendiği karşılaşma, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Fransa, İtalya, İrlanda, Almanya, Hollanda, Büyük Britanya, Polonya ve İspanya gibi güçlü ülkelerin şampiyonaya veda ettiği turnuvada BAU Esports takımı, Çin'de düzenlenecek olan International College Cup'ta Avrupa bölgesini de temsil etmeyi garantiledi.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

UEM finalinde, bu akşam Portekiz ile karşılaşacak olan BAU Esports takımının tek hedefi şampiyon olarak turnuvayı tamamlamak. Ayrıca BAU Esports takımı, Çin’in Xian kentinde 16-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan International College Cup'ta da galibiyetler elde edip, şampiyon olmayı hedefliyor.

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