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Başkale'de öğrencilere eğitim desteği

VAN'ın Başkale ilçesinde, kaymakamlık ve belediye tarafından, ilçede üniversite sinavlarına hazırlanan öğrencilerin yararlanabileceği Sürekli Eğitim Merkezi hizmete açtı. Eğitim merkezine gelen öğrencilere, uzman öğretmenler tarafından...

Başkale'de öğrencilere eğitim desteği
VAN'ın Başkale ilçesinde, kaymakamlık ve belediye tarafından, ilçede üniversite sinavlarına hazırlanan öğrencilerin yararlanabileceği Sürekli Eğitim Merkezi hizmete açtı. Eğitim merkezine gelen öğrencilere, uzman öğretmenler tarafından üniversiteye hazırlık eğitimi veriliyor.
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün girişimleriyle, ilçede ders çalışma imkanı olmayan öğrenciler için, Sürekli Eğitim Merkezi hizmete açıldı. Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı'na (YKS) hazırlanan 80 öğrencinin kayıtlı olduğu Eğitim Merkezinde, 8 uzman öğretmen tarafından haftanın 7 günü ücretsiz kurslar verilirken, eğitim merkezine kayıtlı öğrencilere hazırlık kitapları da dağıtılıyor. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, Başkale ilçesinde, sosyal içerikli projelerle örnek olmaya devam edeceklerini söyledi. Kaymakam Öztürk, şöyle konuştu:
"Üniversiteye hazırlanan öğrenci kardeşlerimizin bizlerden sürekli böyle bir talebi vardı. Maddi sıkıntılardan dolayı il merkezine gidemeyen öğrencilerimizin faydalanması için, belediyemiz bünyesinde bulunan binamızda Sürekli Eğitim Merkezi açtık. Burada 8 uzman öğretmenimiz tarafından öğrencilerimize üniversite hazırlık kursları veriliyor.Kendilerine yardımcı kaynaklar da dağıttık. İlçemizdeki öğrencilerimizin güzel bir yere gelebilmeleri için elimizden geleni yapacağız."
Eğitim Merkezine gelen öğrenciler ise, kendilerine böyle bir imkan sağlayan yetkililere teşekkür etti.

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