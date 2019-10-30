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Başarılı olmak için, başarıyı açıklayabilmek gerekiyor
ÖĞRETMENLERİN, öğrencilerine yapacakları geri bildirimlerde mantık çerçevesini gözetmeleri gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, “Öğrencilerin yeteneğine ve çabasına dikkat çekilmeli. Başarı motivasyonunu yükseltmek...
EĞİTİM 28.10.2019, 11:35
ÖĞRETMENLERİN, öğrencilerine yapacakları geri bildirimlerde mantık çerçevesini gözetmeleri gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, “Öğrencilerin yeteneğine ve çabasına dikkat çekilmeli. Başarı motivasyonunu yükseltmek ve başarısını kendine açıklamasını sağlayabilmek için rehberlik etmek gerekiyor” dedi.
Her öğrencinin başarı ya da başarısızlığının altında farklı nedenler olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, “Bu, yetenek gibi içsel ve sabit bir neden olabilir. Fakat verilen görevin zorluğu, şans veya çaba gibi değişken bir neden de olabilir” dedi.
Bu bağlamda öğrencilerin derslere bakış açısını yorumlayan Kavgaoğlu, “Örneğin, öğrenci matematik dersinden yüksek puan almış ve ‘Matematikte çok iyiyim’ diyorsa başarısını yeteneğine yormaktadır. ‘Çok çalıştığım için başardım’ diyorsa çabasına atıfta bulunmaktadır. ‘Sorular kolaydı’ diyorsa başarısını görevin zorluk-kolaylık derecesiyle; ‘attım tuttu’ diyorsa şansla açıklamaktadır” diye konuştu.
BAŞARISIYLA GURUR DUYMASI SAĞLANMALI
Başarının açıklaması için içsel ve kontrol edilebilir faktörlere atıfta bulunmanın, öğrencinin başarısıyla gurur duymasını sağlayacağını belirten Kavgaoğlu, “Özellikle öğrencinin başarısını çaba, sabır ve istikrarlı çalışma gibi nedenlerle açıklaması sağlanırsa öğrenci aynı sonucu aynı yolla alabileceğini düşünerek olumlu davranışını devam ettirir. Başarı çıtasını yükseltmek için motive olur, daha çok efor gösterir hatta daha iyisini başarmak üzere risk alır. Başarısı üzerinde kontrol sahibi olduğuna inanır” dedi.
GERİ BİLDİRİMLER ÖNEMLİ
Başarının ve başarısızlığın, şans veya görev zorluğu ile açıklanmasının öğrencinin agresif olmasına ve vazgeçmesine neden olacağına değinen Kavgaoğlu, “Öğretmenlerin geri bildirimlerini bu mantık çerçevesinde düzenlemesi önemlidir” ifadelerini kullandı.
Kavgaoğlu konuşmasını şöyle sonlandırdı:
“Öğrencilere ‘Matematik alanında doğal bir yeteneğin var. Başarılı olmak için disiplinli çalıştığın da açık; çaba gösterdiğin takdirde çok daha başarılı olabilirsin” denilmeli. Bu sayede yeteneğine ve çabasına dikkat çekmiş olunur. Öğrencilerin olumlu benlik algısını desteklemek, başarı motivasyonunu yükseltmek ve başarısını kendine açıklamasını sağlamak için doğru cümleleri kurmasına rehberlik etmek; akademik başarılarının devamını sağlamak açısından önemli.”
Her öğrencinin başarı ya da başarısızlığının altında farklı nedenler olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, “Bu, yetenek gibi içsel ve sabit bir neden olabilir. Fakat verilen görevin zorluğu, şans veya çaba gibi değişken bir neden de olabilir” dedi.
Bu bağlamda öğrencilerin derslere bakış açısını yorumlayan Kavgaoğlu, “Örneğin, öğrenci matematik dersinden yüksek puan almış ve ‘Matematikte çok iyiyim’ diyorsa başarısını yeteneğine yormaktadır. ‘Çok çalıştığım için başardım’ diyorsa çabasına atıfta bulunmaktadır. ‘Sorular kolaydı’ diyorsa başarısını görevin zorluk-kolaylık derecesiyle; ‘attım tuttu’ diyorsa şansla açıklamaktadır” diye konuştu.
BAŞARISIYLA GURUR DUYMASI SAĞLANMALI
Başarının açıklaması için içsel ve kontrol edilebilir faktörlere atıfta bulunmanın, öğrencinin başarısıyla gurur duymasını sağlayacağını belirten Kavgaoğlu, “Özellikle öğrencinin başarısını çaba, sabır ve istikrarlı çalışma gibi nedenlerle açıklaması sağlanırsa öğrenci aynı sonucu aynı yolla alabileceğini düşünerek olumlu davranışını devam ettirir. Başarı çıtasını yükseltmek için motive olur, daha çok efor gösterir hatta daha iyisini başarmak üzere risk alır. Başarısı üzerinde kontrol sahibi olduğuna inanır” dedi.
GERİ BİLDİRİMLER ÖNEMLİ
Başarının ve başarısızlığın, şans veya görev zorluğu ile açıklanmasının öğrencinin agresif olmasına ve vazgeçmesine neden olacağına değinen Kavgaoğlu, “Öğretmenlerin geri bildirimlerini bu mantık çerçevesinde düzenlemesi önemlidir” ifadelerini kullandı.
Kavgaoğlu konuşmasını şöyle sonlandırdı:
“Öğrencilere ‘Matematik alanında doğal bir yeteneğin var. Başarılı olmak için disiplinli çalıştığın da açık; çaba gösterdiğin takdirde çok daha başarılı olabilirsin” denilmeli. Bu sayede yeteneğine ve çabasına dikkat çekmiş olunur. Öğrencilerin olumlu benlik algısını desteklemek, başarı motivasyonunu yükseltmek ve başarısını kendine açıklamasını sağlamak için doğru cümleleri kurmasına rehberlik etmek; akademik başarılarının devamını sağlamak açısından önemli.”
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