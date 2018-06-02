Bartın'da 1917 öğrenci LGS'ye girdi

BARTIN'da, 8 okulda yapılan Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) 1917 öğrenci katıldı.
Bartın genelinde 8 okulda LGS yapıldı. Sınava 1917 öğrencinin girdiği açıklandı. Polis, okul önlerinde önlemler alırken, sınava girecek öğrenciler de belgeleri kontrol edilerek sınıflara alındı. Öğrencilerle birlikte okullara gelen veliler, çocuklarının sınava girmesinin ardından okulun çevresinde heyecanla bekledi.
FOTOĞRAFLI
Bartın genelinde 8 okulda LGS yapıldı. Sınava 1917 öğrencinin girdiği açıklandı. Polis, okul önlerinde önlemler alırken, sınava girecek öğrenciler de belgeleri kontrol edilerek sınıflara alındı. Öğrencilerle birlikte okullara gelen veliler, çocuklarının sınava girmesinin ardından okulun çevresinde heyecanla bekledi.
FOTOĞRAFLI