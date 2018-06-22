Bakırköy Belediyesi'nden çocuklara 'Yaz Sanat Okulu'

“Kültür ve Sanatın Başkenti” olma ideali ile çalışan Bakırköy Belediyesi’nin çocuklara yönelik ücretsiz “Yaz Sanat Okulu”, 25 Haziran’da başlıyor.



Bu yıl 4. kez yapılacak yaz sanat okulunda; 500, 7-16 yaş arası çocuk eğitim görecek.



Bakırköy Belediyesi-BASAD(Bakırköylü Sanatçılar Derneği) işbirliğiyle yapılacak okulda; yaratıcı drama, gitar, perküsyon, modern dans ve resim dersleri olacak.



İki ay sürecek yaz sanat okulu, 18 Ağustos’ta sona erecek.



Bakırköy Belediye Başkanı Dr.Bülent Kerimoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yetiştirdiği sanatçılarla Türkiye’ye damga vurmuş Bakırköy’de yeni sanatçıların yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. En büyük yatırımın çocuklara ve eğitime yapılan yatırım olduğu bilinciyle; köy enstitülerinin, halkevlerinin yolundan ilerliyoruz. Bu çocukları geleceğin ünlü sanatçıları olarak görmememiz için hiçbir neden yok. Çocuklarımızı sanatla buluşmaya, sanatla aydınlanmaya çağırıyorum” dedi.



Başkan Kerimoğlu, BASAD’ın 570 45 95 numaralı telefonundan yaz sanat okulu hakkında ayrıntılı bilgi alınabileceğini de sözlerine ekledi.