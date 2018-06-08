Bakan Zeybekci, karne dağıttı

EKONOMİ Bakanı Nihat Zebekci, Denizli'de Şefika-Hasan Ateş İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilere karnelerini verdi.

Pamukkale ilçesindeki Şefika-Hasan Ateş İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, hayırsever Hasan Hüseyin Ateş ve ailesi ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Bakan Zeybekci, son 15 yılda Denizli'ye yaklaşık 1 milyar liralık eğitim yatırımı yaptıklarını belirterek, "Okul sayısını 465'ten 902'ye çıkardık. Bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Muhteşem bir eğitim öğretim yılı geçirdiler. Karnelerindeki notları ne olursa olsun, onlar bizim kahramanımızdır. Herkes çok iyi matematik bilecek değil, birçoğu sosyal bilimlerde de çok başarılı olabilir. Dersleri çok iyi olmayabilir, çok iyi müzisyen, ressam, tiyatrocu olabilirler. Bütün bu alanlardaki başarılarını da diğer derslerden ayırmamamız lazım" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Zeybekci ile beraberindeki protokol üyeleri, sınıfları gezip ilkokul öğrencilerine karnelerini dağıttı.



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