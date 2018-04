MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptı. Bakan Yılmaz, Hatay’ın İskenderun ilçesinde hayırsever iş insanı Nuri Üysen tarafından inşa ettirilen 32 derslikli okulun resmi açılışını yaptı. Bakan Yılmaz, "En büyük yatırımı öğretmene yaptık. Çünkü eğitim öğretmensiz olmaz; okul olmadan olur, akıllı tahta olmadan olur, tablet bilgisayar olmadan olur. Bizim dönemde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. İnşallah bu yıl da 25 bin öğretmeni eğitim ailemize katacağız" dedi.

Okulun açılış törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanı sıra Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti ve CHP Hatay milletvekilleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kaymakamlar, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı. Şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan’ın ‘Sen O Zaman İnsansın’ şiirini okumasının ardından, hayırsever iş insanı Nuri Üysen, 32 derslikli okulun zamanında yapılarak eğitim öğretime kazandırılmasıyla ilgili teşekkür konuşması yaptı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise yaptığı konuşmada eğitimden daha önemli daha öncelikli bir konu olmadığını söyledi. Yılmaz şöyle konuştu:

"Türkiye’de iyiye giden şeyler var. Ama onların en başında gideni eğitimdir. Eğer eğitimde bir aksama olursa, her şeyde aksama olur. Eğitim iyiye giderse her şey de iyiye gider. Eğer bugün Türkiye'de gerçekten yapılan iyi şeyler varsa, eğitimden. Ama şunu da söylüyoruz: Eksik olan varsa onun da sebebi eğitimdir. Yine o eksikleri gidermenin yolu da eğitimden geçiyor. Ülkemizi bilgi ekonomisine geçirmek istiyoruz, taşımak istiyoruz. Endüstri 4.0'le buluşturmak istiyoruz. Ne gerek, eğitim gerek. Türkiye'de demokrasiyi yerleştirmek kökleştirmek istiyoruz. Çünkü insanların kendisi hakkında sağlıklı karar alabilmesi için mutlaka eğitim şart. Dolayısıyla hem bilgi ekonomisine geçişin hem demokrasinin güçlendirilmesi için eğitim olmazsa olmaz unsurdur."

'EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMALIYIZ'

Bakan İsmet Yılmaz bugün eğitimin kalitesini artırma konuları üzerinde konuşulduğuna dikkat çekerek, "Bugün Tüm Türkiye'de 65 binin üzerindeki okulumuzda 1 milyondan fazla öğretmenimizle 18 milyona yaklaşan öğrencimize eğitim veriyoruz. Türk milletinin Kızılelma'sı çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için de mutlaka eğitimin kalitesini artırmak lazım. Eğitimin kalitesinden konuşuyoruz. Eğer eğitimin altyapısını çözemeseydiniz, eğitimin kalitesinden bahsedilemezdi" dedi.

'EN BÜYÜK YATIRIMI ÖĞRETMENE YAPTIK'

2018 yılı bütçesinden eğitime 134 milyar 727 milyon lira ayırdıklarını kaydeden Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:

"En büyük yatırımı öğretmene yaptık. Çünkü eğitim öğretmensiz olmaz; okul olmadan olur, akıllı tahta olmadan olur, tablet bilgisayar olmadan olur. Bizim dönemde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. İnşallah bu yıl da 25 bin öğretmeni eğitim ailemize katacağız. Daha kaliteli bir eğitim vermek için ikili eğitimi mutlaka kaldırmak lazım. Ne gerekiyor? Yeni okullar, yeni derslikler yapmak lazım. 58 bin dersliğe ihtiyacımız var. Ne kadar derslik şu anda inşa halinde? 47 bin. Ne kadar ilave açık var? 11 bin. Allah nasip ederse 2019 yılı sonunda ikili eğitimi kaldıracağız."

'AVRUPA’DAN BİR KALEMDE GERİYİZ'

"Resmin tamamını görerek söylüyorum. Eğitimde her kalemde biz Avrupa’dan ileriyiz" diyen Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ama bir kalemde geriyiz, o kalem de diğer alanlara etki ediyor. Nedir o? Okul öncesi eğitim. 5 yaş için eğitim zorunlu eğitim değil. İstiyoruz ki yaygınlaştıralım. Batı'dan tek geri olduğumuz alan bu. İnşallah 2019 yılına kadar 5 yaş için okul öncesi eğitimde yüzde 90'a çıkaracağız."

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hayırsever iş insanı Nuri Üysen ile birlikte okulun açılış kurdelesini kestikten sonra sınıflarda ders yapan öğrencileri ziyaret edip onlarla sohbet etti.



