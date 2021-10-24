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Bakan Yanık açıkladı; Üniversite öğrencilerine ne kadar destek verildi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl içerisinde 2 bin 486 öğrenciye destek sağlandığını ifade ederek, 1.5 milyon lire destek verildiğini açıkladı

EĞİTİM 24.10.2021, 11:50 24.10.2021, 20:33 Murat Aydın
Bakan Yanık açıkladı; Üniversite öğrencilerine ne kadar destek verildi?

Üniversite öğgrencilerinin yaşadığı zorluklar eğitim alanında gündem oluşturmaya devam edereken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine 1,5 milyon lira destek verildiğini bildirdi. 

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim süreçlerine Bakanlık olarak katkıda bulunduklarını vurgulayarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından ayni ve nakdi olmak üzere yardım yapıldığı bilgisini verdi.

Bu kapsamda yardımın yıl boyunca ihtiyaca göre yapıldığının altını çizen Bakan Yanık, "Bu yıl içerisinde 2 bin 486 öğrenciye destek sağlandı." ifadesini kullandı.

Yardımdan faydalanmak isteyenler, SYDV'lere başvuru yapabilir

Bakan Yanık, yükseköğrenim öğrencilerine verilen yardımın geçmiş yıllarda diğer sosyal yardımların altında sürdürüldüğünü belirterek, "Artık üniversite öğrencilerimize yaptığımız bu yardımı daha etkin ve verimli kullanabilmek için ayrı bir başlık olarak sürdürüyoruz. Öğrencilerin talepleri ışığında bu yardımı daha verimli kullanmayı hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

Toplumun tüm kesimlerine sosyal yardımların ve sosyal hizmetlerin ulaştırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Yanık, "Bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine toplam 1,5 milyon lira tutarında destek verdik. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek üniversite öğrencilerimize, yani gözbebeklerimize maddi ve manevi her türlü desteği sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yanık, yükseköğrenim yardımından faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerinin, ailelerinin bulunduğu ildeki ve öğrenim için ikamet ettiği yerdeki SYDV'lere başvuru yapabileceğini kaydetti.

#üniversite #Öğrenci yardım #Bakan Yanık #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
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