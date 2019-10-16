Bakan Selçuk'tan 'öğretmene yönelik asılsız medya' paylaşımı
Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, () - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmene yönelik tek bir negatif ve asılsız medya paylaşımı, dalga dalga yayılarak sonunda sizin çocuğunuzun öğretmenini de içine alıyor" dedi. Bakan Selçuk,...
Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, () - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmene yönelik tek bir negatif ve asılsız medya paylaşımı, dalga dalga yayılarak sonunda sizin çocuğunuzun öğretmenini de içine alıyor" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Müstakilen bir öğretmenin yaptığı hatalı-yanlış ve uygun olmayan bir davranışı referans alarak, bir milyon kişilik bir eğitim camiasının tamamını zan altında bırakmak, öğretmenlerimin çalışma gayretini, ideallerini ve meslek ahlakını yok saymak demektir. Bir kişinin yaptığını düzeltebiliriz; ama binlerce öğretmenin itibarını zedelediğinizde bunun telafisi çok güç oluyor. Öğretmene yönelik tek bir negatif ve asılsız medya paylaşımı, dalga dalga yayılarak sonunda sizin çocuğunuzun öğretmenini de içine alıyor" ifadelerini kullandı.
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