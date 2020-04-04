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Bakan Selçuk'tan, 'hayat eve sığar' paylaşımı
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan 'EvdeKal' şarkısının klibini sosyal medya hesabında paylaşarak, 'hayat eve sığar' mesajı verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de...
EĞİTİM 04.04.2020, 17:17
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MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan 'EvdeKal' şarkısının klibini sosyal medya hesabında paylaşarak, 'hayat eve sığar' mesajı verdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Uzaktan eğitim bir yandan devam ederken, İstanbul’da bulunan Cengiz Sökmen Anadolu Lisesi 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri müzik öğretmenleri Olcay ve Fatih Kargan ile birlikte çeşitli enstrümanlar eşliğinde 'Çayır Çimen Geze Geze' şarkısının sözlerini 'Çayır Çimen Gezmiyoruz' şeklinde değiştirerek evlerinde söyleyip, klip çekti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, videoyu sosyal medyada paylaştı. Bakan Selçuk mesajında "Sevgili gençler; evde kalırken kendinizi ifade etmekten geri kalmayın. Bakın Özden Cengiz Anadolu Lisesi'nden arkadaşlarınız sizlerle ne paylaşmamı istedi. 'Hayat eve sığar, hep birlikte evde söyleyelim şarkılarımızı, türkülerimizi, etkinliklerimizi, duygularımızı paylaşalım" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Uzaktan eğitim bir yandan devam ederken, İstanbul’da bulunan Cengiz Sökmen Anadolu Lisesi 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri müzik öğretmenleri Olcay ve Fatih Kargan ile birlikte çeşitli enstrümanlar eşliğinde 'Çayır Çimen Geze Geze' şarkısının sözlerini 'Çayır Çimen Gezmiyoruz' şeklinde değiştirerek evlerinde söyleyip, klip çekti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, videoyu sosyal medyada paylaştı. Bakan Selçuk mesajında "Sevgili gençler; evde kalırken kendinizi ifade etmekten geri kalmayın. Bakın Özden Cengiz Anadolu Lisesi'nden arkadaşlarınız sizlerle ne paylaşmamı istedi. 'Hayat eve sığar, hep birlikte evde söyleyelim şarkılarımızı, türkülerimizi, etkinliklerimizi, duygularımızı paylaşalım" ifadelerini kullandı.
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