Bakan Selçuk: Sınır okullarında takviye programı yapılacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesine ilişkin, "Tabii ki illerimizde ve ilçelerimizde her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz. Takviye programı tabii ki yapılacak" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğrenme süreçleri farklı olan her öğrencinin başarıya ulaşabilmesi ve 'işte bu kadar kolay' diyebilmesi için geliştirdiği, İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın (İYEP) tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantıya Bakan Ziya Selçuk, projeye destek veren Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yetkilileri, akademisyenler, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ile il ve ilçe milli eğitim müdürleri de katıldı.'ÇOCUKLARIMIZIN ULAŞMALARINI İSTEDİĞİMİZ HEDEFLER ORTAK'Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, "Okullarımızdaki imkan farklarını ve öğrenciler arasındaki öğrenme farklarını azaltmayı temel bir gaye olarak edindik ve bütün çocuklarımıza 'işte bu kadar kolay' dedirterek bir fotoğraf sunmak için bir araya geldik. Çocuklarımızın ulaşmalarını istediğimiz hedefler, görmelerini istediğimiz manzara elbette ortak, bunun için de çalışmalar yapmamız lazım. İşte İYEP çalışması da bu hedef doğrultusunda gerçekleşti" dedi.'BİR PROBLEM VAR VE BUNA VURGU YAPIYORUZ'Bakan Selçuk, sistemin temel amaçlarından bir tanesinin, eğitimde eksiği olan ve öğrenmek için zamana ihtiyaç duyan çocuklar için yeni imkanlar ve fırsatlar vermek olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:"Elbette, 'bütün çocuklarımız tüm kazanımları çok rahatlıkla öğreniyorlar, bir problem yok' diyemeyiz. Bir problem var ve geçen senenin başından beri bu problem üzerinde vurgular yapıyoruz. Her bir öğrencinin bir bütünün yüzdesi olmasından öte, kendi bütününün yüzde yüzü olmasını hedefleyen bir çalışma bu. Bizler attığımız her olumlu adımın çocuklarımızı ileri taşıyacağını biliyoruz. 2023 vizyon belgesini hazırlarken de bu hassasiyetle yola çıktık. Çocuklarımızın yaşam becerilerini geliştirecek çok sayıda ortamlar oluşturduk. 5 binin üzerinde tasarım beceri atölyesi kurarak, onların daha küçük yaşlarda hangi konularda ilgi, yetenek ve becerilerini ne olduğunu tanımalarına fırsat vermeye çalıştık. Toplamda 4,5 milyona yakın öğrencimizi bu tespit aşamasına davet ettik, bunların sonucunda da 302 bin civarında öğrencimizi İYEP'e dahil etme imkanımız doğdu."Bakan Selçuk, asıl işin bundan sonra başladığına dikkati çekerek, "Bütün çocuklarımızın öğrenme farklarını gidermek için yeni ve oldukça stratejik birtakım projelerin içinde bulunuyoruz. Bu projelerde de öğretmen ve akademisyen arkadaşlarımızdan çok büyük destek alıyoruz" şeklinde konuştu.İYEP İLE YÜZDE 90’A VARAN BAŞARIİYEP kapsamında temel okuryazarlık ve problem çözme becerileri konusunda desteğe ihtiyaç duyan çocukların, İYEP'te daha küçük gruplarda, özel hazırlanan ders kitapları ile eğitim alacağını ifade eden Bakan Selçuk, "Bu programda çocukların doğru ve etkili konuşup yazmaları, matematik becerilerinin artması sağlanırken, sosyal yönden de güçlenmeleri için gerekli destek verilecek. Özgüvenlerini artırmak için sosyal aktivitelere de katılımları sağlanacak. İYEP’e katılması tavsiye edilen öğrenciler, Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA) ile tespit edilirken, eğitim sürecinin bitiminde uygulanan Öğrenci Değerlendirme Aracı (ÖDA) ile de başarı durumu ortaya konuluyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, Türkiye genelinde uygulanan programın bitiminde yapılan öğrenci değerlendirmelerinin sonucunda yüzde 90’lara varan oranda başarı elde edildiği görüldü. İYEP için özel olarak hazırlanan Türkçe ve matematik etkinlik kitapları, Türkçe etkinlik kılavuzu ile öğrenci ölçme araçları güncellendi ve 81 ile dağıtımı gerçekleştirildi. Öğretmenler, okul yöneticileri ve temel eğitimden sorumlu şube müdürlerine yönelik hizmet içi eğitim seminerleri 2019-2020 eğitim öğretim yılında da devam ediyor" diye konuştu.'ÖZEL SINIFA SORUŞTURMA'Tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, İstanbul Ümraniye'de bir ortaokulda 3 bin lira karşılığında özel sınıf oluşturulduğu iddiası ile ilgili "İddialarla ilgili gereken soruşturmalar yapılıyor. Başından beri söylediğimiz gibi takibindeyiz. Eğitim ve öğretim prensiplerine uygun olmayan bütün girişimleri dikkatle izleyip gereken soruşturmaları yürütüyoruz. Endişeniz olmasın" dedi.'TAKVİYE PROGRAMI YAPILACAK'Bakan Selçuk, Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesi ile ilgili soruya ise, "Tabii ki illerimizde ve ilçelerimizde her türlü tedbiri birkaç gündür arkadaşlarımızla yoğun bir çalışmayla almaya devam ediyoruz. Bugün de Ankara'da öğleden sonra bu konuyla ilgili eğitim öğretimdeki aksamaların hem telafisi hem de zenginleştirme çalışmaları anlamındaki birtakım faaliyetler yürüyor, bugün de devam edecek. Gereken her türlü tedbir alınıyor. Ben bu konuda öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin hazırlıklarının yeterince uygun olduğunu düşünüyorum. Sınırda ve sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerimize yürekten başarılar diliyorum. Takviye programı tabii ki yapılacak" şeklinde konuştu.