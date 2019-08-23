Bakan Selçuk: 'Sıfır Atık' projesine 32 bin okul başvurdu

ANKARA, ()- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Sıfır Atık' projesine 32 bin okulun başvuru yaptığını duyurdu.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan 'Sıfır Atık Projesi'ne 32 bin okulun başvurduğunu belirtti. Bakan Selçuk, "Bu iyi bir başlangıç; ama uzun bir süreç; hepimizin, elimize aldığımız bir sayfa kağıdın önünü, arkasını, her noktasını bir değer ve servet olarak görmesini sağlayana kadar kat edecek yolumuz var" ifadelerini kullandı.