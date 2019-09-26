Bakan Selçuk: Özel öğretim kuruluşlarında sıkıntılarla ilgili dosya sunacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel öğretim kuruluşlarında yaşanan birtakım sıkıntılarla ilgili ne tür tedbirler alınabilir, bakanlık olarak sadece biz ortaya koyamayız. Bunu sektörle konuşarak, danışarak, tartışarak, yapabiliriz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu anlamda dosya sunacağız" dedi.Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce (TOBB) düzenlenen 'Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, Türkiye'de tüm sektörlerle görüşüp, çalıştaylar yaptıklarını, bunun sonucunda sektörlerin ihtiyaç profilinin oluşturulduğunu söyledi. Çalışmaların temel gerekçesinin, veriye dayalı yönetim ortaya koymak olduğunu kaydeden Selçuk, "İllerimizdeki sektörlerle okullarımızdaki dallar arasındaki bu örtüşmeyi sağlayamazsak burada sahici bir ekonomi- eğitim ilişkisi kuramayız. Bu konuda oldukça düşük bir ilişki söz konusu. Bunu önümüzdeki 1- 2 yıl içinde rahatlıkla yükseltebiliriz" diye konuştu.'TIKANMAYA YOL AÇABİLİR'Bakan Selçuk, özel sektöre mesleki eğitim açma imkanı verildiğini, Almanya'da mesleki eğitimde özel sektör oranının yüzde 84, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 4,5'lar seviyesinde olduğuna dikkati çekti. Özel sektörün mesleki eğitim konusunda girişimlerde bulunması için gerekli alanlarda altyapı kurulması gerektiğini vurgulayan Selçuk, "Eğer biz mesleki eğitim dolayısıyla eğitim ve ekonomi arasındaki ilişkiyi gerçekçi bir zemine oturtmazsak bizim bütün öğrencilerimizin üniversite mezunu olmak gibi bir hevesi doğabilir. Bu Türkiye için istihdam ve üretim politikalarında ciddi bir tıkanmaya, sıkışmaya yol açabilir. Söz konusu duruma İngiltere örnek verilebilir. İngiltere'de öğrencilerin yarısı üniversiteye devam ediyor, yarısı etmiyor. Bu toplumun çeşitli katmanlarında çok farklı işlerin ve işlemlerin yapılabilmesine imkan sağlıyor. Bu temenni ile olmaz; altyapı kurmakla dijital birtakım sistemleri hayata geçirmekle öğretmen eğitimiyle olur. Bütün bu çabalarımız eğitim, demokrasi ve ekonominin bir sacayağını oluşturmakla ilgili" dedi.'TEKLİFİMİZ OLACAK'Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sektörün önünün açılması için birtakım standartların ortaya konulmasına ve şu an yaşanan problemlerin asgariye indirilmesi için neler yapılacağına ilişkin çabalara değinerek, şunları söyledi:"Bu çaba, öncelikle bize düşer ve bu anlamda özel öğretim kuruluşlarında yaşanan birtakım sıkıntılarla ilgili ne tür tedbirler alınabilir, Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece biz ortaya koyamayız. Bunu sektörle beraber konuşarak, danışarak, tartışarak, yapabiliriz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde de bu anlamda bir teklifimiz olacak, bir dosya sunacağız. Bu dosyanın sadece bir taslak olduğunu özellikle vurgulamak isterim."'Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı', açılış konuşmalarının ardından soru- cevap bölümü ile devam etti.