Bakan Selçuk okulda eğitimin ne zaman başlayacağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecinin beklendiği şekilde devam etmesi durumunda okulların 1 Haziran'da açılabileceğini ifade etti. Selçuk, "Eğer normalleşme süreci yolunda giderse, okulları 1 Haziran’da açarız. 31 Mayıs’a kadar süreç devam edecek. Bir an önce okullarımızın açılmasını temenni ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ınsunduğu Tarafsız Bölge programına açıklamalarda bulundu. Okulların ne zaman açılacağına değinen Selçuk, şu ifadeleri kullandı;

*Her şey normal sürerse okulları 1 Haziran'da açarız. Bütün toplumun bilgisi dahilinde bakanlıklarla aramızdaki iletişim çalışmalar hep bir yere bağlanıyor.

*31 Mayıs'a kadar bu süreç devam edecek. Sadece eğitimden bahsetmiyoruz ekonomide, turizmde normalleşme bunu bütün olarak görmek lazım. Okullarımızın bir an önce açılmasını temenni ediyoruz.

*Okulların dezenfektanlarla temizlenmesi alınması gereken tedbirler bu işlerin tedbir kısmına yönelik olarak meslek liselerinde ele alınan konular ve bizim üretim bandımızda olan bir çok ürünü burada devreye sokmamız mümkün.

*Dersi her halükarda halletmek durumunda böyle olağanüstü durumda bizim çocuklarımız birinci dönemde zayıf aldılar diye onları bu zayıfa bağlı olarak sınıfta bırakmamız çok doğru değil. Öğrencinin lehine olan bir bakış açısıyla sorumlu geçmek koşuluyla geçecek.

“1 HAZİRAN’DA TELAFİ BAŞLAR”

Telafilerin 1 Haziran’da başlayabileceğini vurgulayan Selçuk, “Televizyonla eğitim bir telafidir. İnternet desteği, EBA’da ne kadar kaldığı, neler öğrendiği, ödevlerini yapıp yapmadığı bunların her birini kişi bazında görebiliyoruz. 1 Haziran’da biz okulları açınca bizim telafimiz başlar. 1 Haziran’da okullar açılırsa, şöyle bir süreci var. Bazı bir ölçme değerlendirmelerimiz var. Ne kadar eksiği olduğunu belirleriz, bunu da bölgelere göre belirleriz” dedi.

“GENEL VE ÖZEL TELAFİ”

*Metropoller, şehirler ve okullardaki duruma göre ayrı ayrı hareket edileceğini dile getiren Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Televizyon, internet eğitiminden sonra kalan eksiklikleri neyse belirleniyor ve çocuğa göre bir telafiyi uygulamaya koyarız. Bir genel telafi var bir de kişiye özel telafi var.

*Her bir öğrencimizle saat saat izleyen, program çizen, konu anlatımlarını belirleyen, çocuğun çözdüğü soru tipine göre özel sorular hazırlayan ya da sıfırdan başlatan, kaydolmak istediği bölümü belirleyen yapay zeka destekli programımız var.