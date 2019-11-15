Bakan Selçuk: Öğretmen başına öğrenci sayısı ilkokulda 16, ortaokulda 11'e düştü

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan 946 bin 114 öğretmenimiz bulunmaktadır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 16'ya, ortaöğretimde de 11'e düşmüştür" dedi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2020 yılı bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığının bütçe sunumunu yaptı. Bakan Selçuk, 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin 177 milyar 605 milyon 504 bin TL olarak belirlendiğini, bu rakamın 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 16,2'sini oluşturduğunu kaydetti.İYEP 81 İLDE UYGULANDIBakan Selçuk, teneffüs sürelerini tekli eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika olarak belirlendiğini kaydederek "Çocukların teneffüs ihtiyaçları ve dersleri dikkatle dinleme süreleri de göz önünde bulundurularak ortaokullarda uygulanan blok ders uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Çeşitli nedenlerle okuma, yazma ve matematik dersinde temel becerilerde desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında İlkokullarda Yetiştirme Programı’nı (İYEP) 81 il düzeyinde 3 ve 4'üncü sınıflara uyguladık. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 3'üncü sınıf düzeyindeki öğrencilerimize Türkçe, matematik dersleri ve psikososyal yönden destek çalışmamız devam edecektir" dedi.'GENÇ BİR ÖĞRETMEN KADROSUNA SAHİBİZ'Bakan Selçuk, öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişim etkinliklerinin geliştirilmesi adına yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistem ve model oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti. İhtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenlere yönelik lisansüstü eğitim programları açılması için yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalara devam edildiğini kaydeden Bakan Selçuk, "Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan 946 bin 114 öğretmenimiz bulunmaktadır. Hükûmetlerimiz döneminde atanan öğretmen sayımız, mevcut resmî öğretmen sayısının yüzde 69’una karşılık gelmektedir. Bu aynı zamanda genç bir öğretmen kadrosuna sahip olduğumuzu gösterir. Nitekim 40 yaş ve altındaki öğretmen sayımız toplam öğretmen sayımızın yüzde 65’ine tekabül etmektedir. Bu süre içinde öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 16’ya, ortaöğretimde de 11’e düşmüştür. Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen doluluk oranları birbirine yakın bir orana yükseltilmiştir" diye konuştu.'DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI İLKÖĞRETİMDE 24'Bakan Selçuk, 2003 yılından bugüne kadar, 51 bin 912'si hayırseverler tarafından olmak üzere 315 bin 884 adet yeni dersliğin yapımının tamamlandığını belirterek, şöyle konuştu:"Her eğitim kademesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı, yeni yapılan derslikler sayesinde, ülke genelinde her geçen gün azalmaktadır. Bütün bu çalışmalar sonrasında derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 24’e, ortaöğretimde ise 20’ye düşmüştür. Eğitim yapılarında enerji tasarrufu sağlanabilmesi ve eğitim yapılarının kendi enerjisini üretebilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar kapsamında daha önce yapılanlara ilave olarak 2020 yılında 32 derslikli bir okul, enerji verimliliği esas alınarak tasarlanacaktır."ÜCRETSİZ KİTAP DAĞITIMIÜcretsiz ders kitabı dağıtımının, eğitimde fırsat eşitliğine yönelik yürütülen çalışmalardan biri olduğunu, bu kapsamda 2003’ten 2019 yılına kadar toplam 3 milyar 3 milyon 771 bin 195 adet kitabın öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldığını kaydeden Bakan Selçuk, "Bu uygulama için toplam 6 milyar 340 milyon 155 bin 701 TL ödeme yapılmıştır. Ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı dağıtılması amacıyla 2020 yılı Bakanlık bütçesine 511 milyon TL, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitapları için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan 2020 yılında kullanılmak üzere 823 milyon TL kaynak tahsisi öngörülmüştür" dedi.ÖZEL EĞİTİM DESTEĞİBakan Selçuk, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin fiziksel, zihinsel ve mesleki gelişimlerine büyük önem verdiklerini vurguladı. Bakan Selçuk, şunları söyledi:"2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla 2 bin 505 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde 365 bin 617 engelli birey destek eğitiminden faydalanmıştır. Engellilerin eğitim ve rehabilitasyonuna ilişkin faaliyetlerin devamlılığının sağlanması amacıyla 2020 yılı bütçemizde 3 milyar 680 milyon TL kaynak tahsis edilmiştir. Ülkemizin stratejik alanlarına esas olmak üzere bilim, kültür, sanat, sanayi ve teknolojide yüksek bir akademik düzey hedefi ile ülkemize katma değer oluşturma yolunda büyük önem verdiğimiz özel yetenekli bireylerin eğitimi için de çalışmalarımız devam etmektedir."ÖZEL OKULA TEŞVİK AZALDIBakan Selçuk, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla tüm eğitim kademelerinde toplam 14 bin 311 özel okul bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:"2018-2019 eğitim ve öğretim yılında almış olduğumuz karar gereği özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltıyoruz. Bu kapsamda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında, eğitim-öğretim desteği kapsamına yeni öğrenci alınmamıştır. Ancak 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim ve öğretim yıllarında yürürlüğe giren tebliğler çerçevesinde eğitim-öğretim desteği kapsamına alınıp, öğretim kademesini tamamlamayan ve 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan ilkokul 2, 3, 4'üncü sınıf, ortaokul 6, 7, 8'inci sınıf ve ortaöğretim 10, 11, 12'inci sınıf ile 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında hazırlık sınıfında destek alan öğrencilerden toplamda 90 bin 365 öğrencinin eğitim ve öğretim desteği ödemesi devam edecektir."