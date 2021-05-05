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Bakan Selçuk, Öğretmen atamalarına AKP dönemi(!) vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Ek atama konusuna faul ile ilgili talepleri bizim taleplerimiz. 'Bütçe imkânları çerçevesinde ne yapılabilir?' diye kendi aramızda görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM 05.05.2021, 08:51 Murat Aydın
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Bakan Selçuk, Öğretmen atamalarına AKP dönemi(!) vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aksam.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı'nın eğitim gündemine dair sorularını Akşam TV'de cevapladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen atamaları için AKP dönemi ifadesi dikkat çekti. Bu cevap Eğitimli ilgili eğitim  almamış kişilerin ücretli öğretmen olarak atanmasını akla getirdi. Yüzbinlerce lisanslı öğretmen atama beklerken, Eğitim Lisansı olamayan onbunlerce kişinin öğretmen olarak atanması eğitim dünyasının gündeminden düşmüyor. İşte Selçuk'un konuşmasıyla ilgili akşam.com.tr'nin paylaştığı bülten. 

Atamalar, sınavlar, tayinler ne olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aksam.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı'nın konuğu oldu. Bakan Selçuk, ek atama konusuna faul ile ilgili talepleri bizim taleplerimiz. 'Bütçe imkânları çerçevesinde ne yapılabilir?' diye kendi aramızda görüşüyoruz. " ifadelerini kullandı.

NEDEN MARLON BRANDO?

# 20yearschallenge etiketiyle herkesin 20 yıl önceki fotoğraflarını paylaştığı akımda Bakan Selçuk Marlon Brando'nun fotoğrafını paylaşmıştı. Bakan Selçuk buna yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:

"Herkes kendi fotoğrafını paylaşıyor ama ben hem bu 'challenge' muhabbetine dikkat çekmek hem de küçük bir gülümseme olsun küçük bir nükte olsun istedim. Bugünlerde hepimizin gülmeye ihtiyacı var."

KOVİD-19 SALGINI ETKİSİNDE EĞİTİM

Bakan Selçuk koronavirüs salgını döneminde eğitim faaliyetlerine kategorilerinde, "Böyle zor bir inceleme, velilerin yanında olmak bu süreçte yoğun bir mesai gerektiriyor. Pandemide OECD ülkeleri arasında en fazla okul kapatan 4. ülkeyiz. Bu bize Türkiye'nin çok kontrollü gittiğini gösterir.

UZAKTAN EĞİTİMDE NE DURUMDAYIZ?

Uzaktan eğitimden verimli sonuç aldıklarını ifade eden  Selçuk  "Tatmin edici sonuçlar aldığımızı düşünüyoruz. Bunu neye göre belirliyoruz? Bunu sistemlerin işleyişle karşılaştırarak belirliyoruz..Öğretmenlerimiz ve yurtlarımızla görüşmeler yapıyoruz." dedi. 

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI

Engelli öğretmen atamalarıyle ilgili bilgi veren Bakan Selçuk, "Engelli öğretmenlerin atanmaları konusunda çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor." ifadelerini kullandı.

EK ATAMA OLACAK MI?

AK Parti döneminde 40 bin atama yapıldığını belirten Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllar AK Parti döneminde 40 bin atama yapıldı. Bu sene salgın koşulları nedeniyle 20 bin atama arzumuz ve başvurumuz var. Bu talepler devam ediyor. Kapsayıcı ne yapılabilirse yapacağız. "

İL DIŞI TAYİNLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il dışı tayinlere boyama şu ifadeleri kullandı:

"2021 yılı yer değiştirme zamanı geldiğinde yapılıyor 3 ayrı pozisyonda pozisyon pozisyonu söz konusu. Temmuz ayında başlayarak Ağustos ayı kadar planladık. Haziran ayı içinde duyurulacak."

SINAV TAKVİMİ İPTAL OLACAK MI?

Öğrencilerin merakla beklediği sınav iptallerinin olup olmayacağı konusuna bakan Selçuk, "Bir sınav yapmamız gerekirken, tek sınav yapıyoruz. Bizim bir not vermemiz gerekiyor. Hiç merak etmesinler. Geleceği de düşünmek zorundayız." ifadesini kullandı.

#ZiyaSelçuk #eğitim #atama #öğretmen
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