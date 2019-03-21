MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te '100 Tasarım Beceri, 100 Resim, 100 Müzik Atölyesi' protokol imza törenine katıldı. Bakan Selçuk, "Çocuk duygu, düşünce ve hareketi birlikte eğitim olarak yaşamalı" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Bakan Selçuk ve Bakan Gül, Akkent Mahallesi'ndeki Fuat Şimşek Ortaokulu'nu ziyaret etti. Halk oyunu ekibinin gösterileri ile karşılanan bakanlar, öğrencilerle sohbet etti. Bakanlar, daha sonra okulun konferans salonunda düzenlenen '100 Tasarım Beceri, 100 Resim, 100 Müzik Atölyesi' protokol imza törenine katıldı. Törende konuşan Abdülhamit Gül, Bakan Selçuk'u Gaziantep'te ağırlamaktan gurur duyduklarını söyledi. Eğitimde 2023 vizyonuna emin adımlarla ilerlendiğini ifade eden Bakan Gül, "Milli Eğitim Bakanımızın ortaya koyduğu 2023 vizyonunda inşallah gençlerimiz, çocuklarımız çok daha kaliteli bir eğitime ulaşmış olacak. Öğrencilere yapılan yatırım, eğitime verilen destek her şeyin başındadır" dedi.

BAKAN SELÇUK: ATÖLYELER, ÇOCUĞUN BÜTÜNSEL GELİŞİMİNE HİZMET EDECEK

Bakan Ziya Selçuk da, okullarda yapılması planlanan atölyelerin çocukların gelişmesi açısından önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"23 Ekim 2018'de sayın Cumhurbaşkanımızın nezaretinde Külliye'de bir toplantı yapıldı. Vizyon 2023 belgesinin tanıtım toplantısı. Toplantının ana başlıklarından birisi de tasarım beceri atölyeleriydi. Aslında burada 100 Tasarım Beceri, 100 Resim, 100 Müzik denilen şey aslında hepsi tasarım becerinin içinde. Biz müziği de bir beceri olarak görüyoruz, resmi de bir beceri olarak görüyoruz. O yüzden de hepsi bizim açımızdan tasarım beceri atölyesi. Burada her türlü beceri atölyesi olacak ve bizim çocuklarımızın bütünsel gelişmesine hizmet edecekler. Biz insanı sadece maddi bir varlık olarak görmüyoruz. Biz insanı madde ve manayı kuşatan çift kanatlı bir varlık olarak görüyoruz. O sebeple çocuğu sadece zihinsel becerisi açısından, sadece bilişsel alandaki becerisi açısından yetiştirmek çocuğun bütünselliğini bozuyor. Çocuk duygu, düşünce ve hareketi birlikte eğitim olarak yaşamalı. Eğer bu bütünlük olursa çocuk bütünsel olarak gelişir. Aksi takdirde sadece belirli bir yönü yani soru çözmek ya da bilgilere hakim olmak yönü tek yanlı olarak gelişir, diğer becerileri zayıf kalır. Bu atölyeler eğitimi bütünleştirmek dersle irtibatlandırmak, dersleri atölyelerle, atölyeleri derslerle kuşatmak maksadını taşıyor."

Konuşmaların ardından kentteki STK'lar ile Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin paydaş olduğu '100 Tasarım Beceri, 100 Resim, 100 Müzik Atölyesi' protokolü imzalandı. Protokol kapsamında kentteki okullara 300 atölye yapılacak. Bakan Selçuk, Bakan Gül ve beraberindekiler daha sonra okuldaki beceri atölyesinin açılışını yaptı.



FOTOĞRAFLI