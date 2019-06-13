Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Bakan Selçuk: 2019 yılı içinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, soru önergesine verdiği cevapta, 2019 yılı içinde 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye...

Bakan Selçuk: 2019 yılı içinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, soru önergesine verdiği cevapta, 2019 yılı içinde 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye genelinde öğretmen açığı ve atamalara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı. Bakan Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerin öncelikle kalkınmada öncelikli illere atamasının yapıldığını, tüm yurtta öğretmensiz okul kalmamasının amaçlandığını belirtti. Bakan Selçuk, "Yine kalkınmada öncelikli illere atanan sözleşmeli öğretmenlerin 4 yıl sözleşmeli +2 yıl kadrolu olarak aynı eğitim kurumunda görev yapması sağlanarak eğitimde sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Öğretmen sayısı, yapılan atamalara rağmen yetersiz olan eğitim kurumlarında eğitim öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre; ücretli öğretmen görevlendirilmeleri valiliklerce yapılmaktadır" dedi. 
Bakan Selçuk, "Ayrıca Bakanlığımızca 2019 yılı içinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacaktır" dedi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328