Bakan Özer'den Yüz yüze Eğitimle ilgili flaş açıklama!

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir Valiliğini ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Okullarda tam zamanlı devam eden yüz yüze eğitime ilişkin bilgiler paylaşan Özer, "Şu andaki süreç eylül ayındaki duruma göre çok daha rahat bir şekilde kısa süreli aralarla devam ediyor. Geçen hafta itibarıyla 71 bin 320 okulumuzun sadece ikisinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugün itibarıyla 71 bin 320 okulumuzdan yüz yüze eğitime ara veren okulumuz bulunmamaktadır." dedi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir ziyareti kapsamında ilk olarak Bigadiç ilçesinde yapımı devam eden okul inşaatlarında inceleme yaptı. Ardından Balıkesir Valiliğine geçti. Şeref defterini imzalayan Özer, 6 Eylül'de tüm Türkiye'de yüz yüze başlayan eğitim öğretim sürecinin Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütüldüğünü, vakaların görüldüğü sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildiğini hatırlattı. Özer, güncel duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Geçen hafta sonu itibarıyla Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu, yüz yüze eğitime verilen arayı 14 günden 10 güne düşürdü. Yüz yüze eğitime ara verilen sınıflarda herhangi bir semptom göstermeyen öğrencilerimiz arasında 5 günün sonunda velinin rızası olması durumunda PCR testi sonucu negatif çıkanlara yüz yüze eğitime dönme imkânı getirildi. Şu andaki süreç eylül ayındaki duruma göre çok daha rahat, kısa süreli aralarla başarılı bir şekilde devam ediyor. Geçen hafta itibarıyla 71 bin 320 okulumuzun sadece ikisinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugün itibarıyla 71 bin 320 okulumuzdan yüz yüze eğitime ara veren okulumuz bulunmamaktadır."

"Sınıf öğretmenlerimizin birinci doz aşı oranı yüzde 98'e, ikinci doz aşı olma oranı ise yüzde 89'a ulaştı"

Özer, her geçen gün öğretmenlerin aşılanma oranlarının yükseldiğini dile getirdi. Tüm Türkiye'de ikinci doz aşısını tamamlamış öğretmen oranının yüzde 85'e ulaştığı bilgisini paylaşan Özer, şunları aktardı:

"Aşı olmadan hastalığı geçirip bağışıklık kazanan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız da yüzde 5'ler seviyesinde. Şu an itibarıyla ikinci doz aşı olmuş veya antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90'a ulaşmış bulunmaktadır. Okulları açık tutmayla ilgili süreçteki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranının çok yüksek olması. İlkokuldaki sınıf öğretmenlerimizin aşılanma oranı diğer öğretmenlerimize göre oldukça yüksek. Sınıf öğretmenlerimizin birinci doz aşı oranı yüzde 98'e, ikinci doz aşı olma oranı ise yüzde 89'a ulaştı. Millî Eğitim Bakanlığı olarak okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirmedeki kararlılığımız devam ediyor, herhangi bir sorun yok, süreç kontrollü bir şekilde devam etmekte."

Süreçteki desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kuruluna teşekkür eden Mahmut Özer, sahayı yakından takip ettiklerini belirtti.

Bakan Özer, Balıkesir'deki il eğitim değerlendirme toplantısında 5 haftalık süreci ele alacaklarını, kentte eğitimin kalitesinin arttırılması için de görüşmeler yapacaklarını söyledi.