Bahçeşehirli öğrenciler dili İngilizce olan turnuvada ikna güçlerini yarıştırdı

BU yıl dördüncüsü düzenlenen "Bahçeşehir Achievers" Türkiye'nin dört bir yanındaki Bahçeşehir Kolejli öğrencileri bir araya getirdi. Öğrenciler dili İngilizce olan etkinlikte ilk önce yazma yeteneklerini daha sonra ise münazaralarda ikna güçlerini yarıştırdılar.

Bahçeşehir Koleji Halkalı Kampüsü'nün ev sahipliği yaptığı ve akademik bir turnuva olan etkinlikte her kampüsten 4 olmak üzere toplam 400 öğrenci yer aldı. Bahçeşehir Koleji Yabancı Diller Direktörü İpek Bulduk Cooley'in açılış konuşmasıyla başlayan "Bahçeşehir Achievers" İngilizce şarkıların söylendiği mini konserle devam etti.

Etkinlik öncesinde organizasyonla ilgili bilgi veren İpek Bulduk Cooley, "Ülkemizde yabancı dil konusunda ciddi bir sıkıntı var. İnsanlar, anlayıp konuşamamaktan şikâyetçi, yani yabancı bir dilde fikirlerini ortaya koyamıyorlar. Anlasalar dahi kendileri fikir üretemiyorlar. Biz de buradan yola çıkarak ve çocuklarımıza verdiğimiz eğitime de güvenerek böyle bir organizasyon yapıyoruz. 2 gün önce de yine Türkiye'nin dört bir yanındaki kampüslerimizden bu kez liselileri bir araya getirdik ve Türkiye turnuvası düzenledik. 4 yıl önce Amerika'dan buraya döndüğümde bir savım vardı. Sadece büyük şehirlerde değil Türkiye'nin dört bir yanında İngilizce konuşturacağız ve yazdıracağız demiştim.Ne mutlu ki bunun neticelerini görmeye başladık" diye konuştu.

Organizasyonun içeriği ile ilgili de bilgi veren Cooley, "Her kampüsten 4 öğrenci öğretmenleriyle birlikte bir ekip oluşturuyor. Bu bir yıl süren bir çalışma. Senenin başında müfredatımızın içine bu konuları yediriyoruz. Öğrenciler tüm sene medyayı takip ediyorlar. Tüm sene boyunca sanat, mühendislik, ekonomi, dünya politikaları, doğa, fen gibi konulara hazırlanıyorlar. Eğer bir seneyi verimli geçirerek, öğretmenlerinin yönlendirmelerini dinleyerek çok okuyup, araştırma yapıyorlarsa rahatlıkla başarılı olabiliyorlar. Ama iki üç fikir söyleyip, altını yeterince dolduramadıklarında olumlu bir sonuç alamayacaklarını kendileri de biliyorlar, o yüzden de çok hırslılar" diyerek sözlerini noktaladı.

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