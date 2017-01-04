Bahçeşehir Üniversitesi yüksek lisans başvuruları devam ediyor

İSTANBUL () - BAHÇEŞEHİR Üniversitesi'nde bahar dönemi yüksek lisans başvuruları devam ediyor.

Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri bünyesinde tezli ve tezsiz olmak üzere 60'ın üzerinde yüksek lisans ve 17 doktora programı bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) yoğun iş temposunda çalışan kişiler için online yüksek lisans programları da sunuyor.

Değişen küresel pazarlarda rakiplerinden bir adım önde olmak isteyen ve bu amaçla tercihini yurtdışından yana kullanmak isteyen öğrenciler ise BAU Washington District of Columbia (D.C.), Silikon Vadisi (ABD), Berlin, Köln, Frankfurt (Almanya), Paris (Fransa), Roma (İtalya), Toronto (Kanada), Hong Kong, Amsterdam (Hollanda), Brüksel (Belçika) ve Lüksemburg’daki kampüslerinde yüksek lisans ve Master of Business Administration (MBA) programlarında eğitim alabiliyor.

Tercihini yurtdışında eğitim almaktan yana kullanan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi Sema Coşkun bu deneyimini ve kazandığı avantajları şu şekilde aktardı: "Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programını BAU'da tamamladım. Program boyunca yüksek lisans derslerini yurtdışında alarak farklı deneyimler elde ettim. Siyaset ve ekonomi derslerimi Washington DC ‘de (ABD), Ortadoğu politikası derslerini İsrailde, İşletme dersini Berlin kampüsümüzde alma fırsatım oldu. Saha çalışmalarını Washington D.C.'de Beyaz Saray, Think-Tank merkezleri, Senato gibi birçok önemli merkezde tamamladım. Bu ziyaretler vizyonumu değiştirmekle beraber iş hayatında da önemli deneyimler kazanmama yardımcı oldu."



Öğrencilerin yanı sıra şirketlerin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanan yüksek lisans programı "Corporate MBA" ile de kurumlar tamamen sektörlerine yönelik bir ders programı oluşturabiliyor.

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