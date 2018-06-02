Bahçeşehir Üniversitesi Vietnam’da 'Bursluluk Sınavı'nı kazananları ödüllendirdi

İSTANBUL, ()-SON iki yılın eğitimde ihracat şampiyonu ve geçtiğimiz hafta Ekonomi Bakanlığı tarafından TURQUALITY belgesi almaya hak kazanan ilk Türk Eğitim Kurumu olan Bahçeşehir Üniversitesi Vietnam’da 1350 öğrencinin katıldığı bir bursluluk sınavı düzenledi. Sınavda başarı gösteren öğrencilere ödülleri, Vietnam’ın en iyi ilk 3 üniversitesinden biri olan Foreign Trade Universitesi (Dış Ticaret Üniversitesi) Rektörlüğü’nde düzenlenen bir törenle verildi. 300 öğrenci, lise müdürleri ve velilerin katıldığı törende öğrenciler, yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 100 bursluluk belgelerini heyecanla aldılar.

BAU Global Bursluluk Sınavı Seremonisine Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU International University Rektörü Dr. Sinem Vatanartıran, BAU Global CEO’su Ahmet Köse, Vietnam Eğitim Bakanı Müsteşarı Dr. Ha Huu Phuc, FTU Üniversitesi Rektörü Dr. Bui Anh Tuan ve öğrenci ailelerinin de bulunduğu törene Vietnam basını da yoğun ilgi gösterdi.

Törende konuşan BUEK Başkanı Enver Yücel, “Bütün dünya çocukları iyi ve kaliteli eğitime erişebilmelidir, bu nedenle dünyanın çeşitli bölgelerinde BAU Global eğitim ağı üyesi üniversiteler, olanaklar elverdiği ölçüde kapılarını bütün dünya gençlerine açmaktadır. Böylelikle dünyadaki gelir adaletsizliğini daha aza indirebiliriz, sürdürülebilir barış ancak böylelikle mümkün hale gelir” dedi. FTU Rektörü Dr. Bui Anh Tuan, BAU Global Eğitim networküne üye olan Vietnamlı ilk üniversite olmak bizim için büyük bir onur ve fırsat oldu, böylelikle dünyanın çeşitli bölgelerindeki BAU Global networku üyesi üniversitelerinin imkan ve fırsatlarından öğrencilerimizin de istifade edebilmesi için önemli bir kapı aralamış olduk” dedi.

BAU Global Eğitim networku içinde, BAU International University Washinton DC, BAU International Berlin, Bahçeşehir Universitesi Kıbrıs, BAU International Batum, Bahçeşehir Üniversitesi ve son olarak Vietnam Dış Ticaret Üniversitesi olmak üzere halen 3 kıtada 6 üniversite bulunmakta, yakın gelecekte Çin’den beş üniversitenin de BAU Global Eğitim Networku üyesi olacağı belirtildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Vietnam’da ayrıca Eğitim Bakanı Yardımcısı Dr. Nguyen Van Phuc ile de Vietnam’da yüksek öğretimin dönüştürülmesi konusunda görüşmelerde bulundu.

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