Bahçeşehir Okulları Ereğli Kampüsü tanıtım toplantısı yapıldı

Gürkay GÜNDOĞAN- Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - BAHÇEŞEHİR Okulları'nın Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde 2017-2018 eğitim- öğretim yılında açacağı 'Bahçeşehir Okulları Karadeniz Ereğli Kampüsü' tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bahçeşehir Okulları Karadeniz Ereğli Kampüsü tanıtım toplantısı Büyük Anadolu Otel'de yapıldı. Kıyıcak mahallesinde inşaatı devam eden, 2017- 2018 eğitim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek olan okulun tanıtım toplantısına AK Parti Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Bahçeşehir Okulları Pazarlama Direktörü Senem Dinçer, Karadeniz Bölge Koordinatörü Savaş Boyar, Ereğli Kurucusu Oğuz Karahan ve davetliler katıldı.

Bahçeşehir Okulları Karadeniz Bölge Koordinatörü Savaş Boyar, Bahçeşehir Okulları olarak 42 ilde 81 adet kampüsü bulunduğunu söyledi. 2017-1018 eğitim yılı itibariyle 20 kampüsü de faaliyete geçirerek toplam 101 kampüse ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Boyar, şöyle konuştu:

"101 kampüsümüzde 50 bin üzerinde öğrencimiz eğitim görecektir. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın üniversitemizde dahil olmak üzere 150 bin öğrencisi mevcuttur. Ereğli'de açılacak kampüsümüz son derece gelişmiş teknolojiye sahip olacaktır. 11 bin metrekare alan üzerinde 52 derslikli bir kampüs olacaktır. Burada ana okulundan liseye kadar her kadememiz mevcuttur. Mayıs ayı gibi okulun bitmesi hedefleniyor. Eğitimimiz içeriğinde kişiye özgü eğitim modelimizi çok önemsiyoruz. Yani öğrencimizin içindeki cevherini keşfediyoruz. Her öğrenciye aynı öğrenme sitilini taktiğini uygulamıyoruz. İnsanların nasıl parmak izleri aynı değilse her öğrencinin öğrenme tarzı aynı değildir. Öğrenemeyen öğrenci yoktur, sadece öğrenciye doğru yaklaşamayan sistem vardır. İşte biz bu sürece talibiz."

Toplantı, velilerin sorularının Bahçeşehir Okulları Karadeniz Bölge Koordinatörü Savaş Boyar tarafından cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

