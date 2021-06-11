Bahçeşehir Koloji'ne Sosyal Medya ödülü

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EĞİTİM 11.06.2021, 15:45 Murat Aydın
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Sağlık Bakanı KFahrettin oca, BioNTech aşısı ile ilgili Twitter'dan uyarılarda bulundu. 6 saat vurgusu yapan Koca "6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca, BioNTech aşısının flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu ve açıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılması gerektiğini açıkladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarıda bulundu:
"Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."
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