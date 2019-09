Bahçeşehir Koleji Rize kampüsü açıldı

RİZE'de bu yıl eğitim-öğretime başlayacak Bahçeşehir Koleji Kampüsü düzenlenen törenle hizmete açıldı. Türkiye genelinde 60 ilde 128 kampüs ile 2019-2020 eğitim öğretim dönemine başlayan Bahçeşehir Koleji, yeni açılan kampüslerle birlikte Karadeniz Bölgesi’nde de 15 kampüse ulaştı. Bahçeşehir Koleji, bu yıl itibarıyla Karadeniz Bölgesi genelinde 1200 çalışanı ile 8500 öğrenciye eğitim öğretim verecek.

Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü açılış töreninde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, "Avrupa’nın en büyük eğitim kurumuyuz. Türkiye'nin her noktasında olmak, gençlerimize, Türk milli eğitimine hizmet etmek bizim en önemli görevimiz, bu uğurda çalışıyoruz" dedi.

Kavaklı Mahallesi'nde inşa edilen ve anaokul, ilkokul, ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesi’nin eğitim öğretim faaliyeti yürüteceği Bahçeşehir Koleji'nin 128'inci kampüsü için düzenlenen törene, Rize Valisi Kemal Çeber, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ile davetliler, öğrenci ve velileri katıldı.

"RİZE KAMPÜSÜ DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü’nün 12 bin metrekare iç kullanım alanında; üç spor salonu, iki konferans salonu ve 14 tam donanımlı laboratuar ve bilim merkezinden oluştuğunu belirterek Türkiye'nin ve dünyanın geleceğine yön verecek bilim insanlarını, liderlerini ve sanatçılarını yetiştirmek için yola çıktıklarını söyledi. Türkiye’nin her noktasına kaliteli eğitimi götürdüklerini vurgulayan Yücel, "128’inci kampüsümüzü Rize’de açıyoruz. Türkiye’nin her noktasına kaliteli eğitimi götürüyoruz. Kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır anlayışı ile hareket ediyoruz. Sadece büyük illerimizde değil ülkemizin kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı her noktasında kaliteli eğitim olsun diye 128 tane kampüs açtık. Biz Avrupa’nın en büyük eğitim kurumuyuz. Türkiye'nin her noktasında olmak, gençlerimize, Türk milli eğitimine hizmet etmek bizim en önemli görevimiz, bu uğurda çalışıyoruz. Türkiye’nin en iyilerinden birisiyiz. Bizim için Türkiye’de en iyi olmak tabi ki çok önemli. Ama dünyada neredeyiz, hangi noktadayız? Dünyadaki en gelişmiş ülkelerdeki eğitim kampüsleri ile bizimki ne durumda bunlara bakıyor, mukayesemizi dünyaya göre yapıyoruz. Rize’de açtığımız kampüsümüz bugün dünyanın en gelişmiş ülkesindeki ilköğretim, ortaöğretim düzeyinde eğitim veren kurumlardan aşağıda değil. Rize’de açtığımız bu kampüs bugün dünyanın en iyilerinden birisi" dedi.

"DÜNYADA ÖRNEKLERİ GÖRÜLEN EĞİTİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLDİ"

Kampüsün içerisinde eğitim öğretim modellerinin dünyadan örneklerle yapılmadığını, dünyada örnekleri görülen eğitim sistemini geliştirerek hayata geçirdiklerini kaydeden Yücel, "Buradaki atölyeler dikkat çekiyor. Burası meslek okulu değil. Biz uygulamanın içerisinde eğitim veriyoruz. Mükemmel bir kampüsün 4 Eylülde, Sivas kongresinin yapıldığı günde burada açılışının gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet daha güçlü daha iyi hedeflere gidebileceğine inancını sağlamlaştırıyor. Rize’nin bundan önceki yetiştirdiği liderleri gibi bundan sonra da başarılı, güzel liderler yetiştireceğine bu vatana hizmet edeceğine olan inancımız sonsuzdur" diye konuştu.

"GELECEK BAŞKA OLACAK"

Dünyada eğitimin bir standardı olduğuna dikkat çeken Yücel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buna 21’inci yüzyıl standartları diyoruz. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler standartları diyoruz. Birleşmiş Milletlerin 2030 hedefleri var. Bu hedeflerin eğitime uygulanmış hali dünyanın çeşitli ülkelerinde var. Biz Türkiye’de bunun öncüsüyüz. Ben aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kültür Enstitüsünün İstanbul Başkanıyım. 2030 hedeflerine varabilmemiz için eğitim sisteminin yapılanmasını ona göre dizayn ettik ve ona göre uyguluyoruz. Sadece Türkiye’ye değil, bütün dünyaya örnek oluyoruz. Anaokulundan itibaren sadece bir yabancı dilin haricinde gençlerimizin bilmesi gereken kodlama dilini de öğretiyoruz. Gelecek başka olacak. Şu anda okula başlayan çocuklar 30 sene sonra iş hayatına atılıyorlar. Dolayısı ile 30 sene sonranın dünyasına çocuklarımız hazırlıyoruz. 30 yıl sonra bugünün mesleklerinin çoğu olmayacak. Sadece bugünün sorunlarını çözen değil yarının sorunlarını da çözebilen bireyler yetiştiriyoruz. Dünya vatandaşları programı mutlaka uygulanmalı. Tabi ki Türkiye’nin kültürü, değerleri çok önemli. Çocuklarımız buna sımsıkı sarılacaklar. Buna sarılmadan bunu hissetmeden zaten evrensel dünyaya açılamazlar. Bizim geçmişimiz şanla şerefle dolu bir tarih. Bu tarihin bu yüzyılda da bütün dünyada güçlü, muktedir olabilmesi için eğitimin güçlü olması lazım. Bizim eğitim sistemimiz güçlü bir yapı"

"RİZE İNCE ELER SIK DOKUR"

Rize’ye Bahçeşehir Koleji olarak geç geldiklerini söyleyen Yücel, "Rize ince eleyip sık dokur. Kolay kolay beğenmez. Onun için Rize’de bu mükemmel kampüsle, bu gücümüz ve kadromuzla birlikte geldik. Her yeni yaptığımız kampüsü de bir öncekinde daha üst düzeyde yapıyoruz. Burada geleceğin teknolojilerinin üretilebileceği laboratuarlar var. Bunların içerisinde genel anlamda hepsine STEM sistemi diyoruz. Yani bu sistem sayesinde, öğrencilere Fen Bilimleri, Matematik gibi dersleri ezber sisteminden çıkartıp, bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme tekniklerini, metotlarının geliştirilmesi, merak, araştırma ve yaratıcılık özelliklerinin öne çıkartıyoruz. Yapay zeka laboratuarlarından tutun, CNC tezgahlarına kadar öğrencinin yapması gerekenleri yani matematik, kimya, biyoloji öğrenirken neden öğrendiğinin farkında olsun, bunları öğrenirken de aynı zamanda bunları uygulasın istiyoruz. Rize’de STEM programının Dünya’da en iyi uygulanacak olduğu yerlerden biri olacağına inanıyorum. Zaten bölgenin insanı zor doğa koşulları ile yaşamı farklı farklı ürettiği sistemlerle kolaylaştırdığı için Rize en güzel örneklerimizden olacaktır" ifadelerini kullandı.

"GELECEĞİMİZ ÇOK PARLAK"

Kampüste 700 metrekarelik alanda laboratuar kurduklarını anlatan Yücel, "Öğrenciler burada üretecekler. Gördükleri dersleri burada uygulayacaklar. Sadece okulun içerisinde değil, okulun dışına da öğrencilerimizi çıkaracağız. Öğrencilerimizi ne kadar okulun dışarısına çıkarabilirsek, onları ne kadar tabiatla iç içe sokabilirsek dış dünyada gördüklerini, okulda öğrendikleri ile pekiştirebilecekler. Zaten dünyada da böyle yapılıyor. Türkiye’nin geleceği emin ellerde. Türkiye’de hiç kimsenin karamsar olmaya hakkı yok. Geleceğimiz çok parlak. Biz, 180 bine yakın öğrenciye hizmet veriyoruz. İzliyoruz, takip ediyoruz. Özel okullar sadece öğrencileri bizlere verin biz her şeyi hallederiz derlerse yanlış olur. Biz velilerimizle birlikte bu işi yapacağız. Özel okullar paralı zengin aile çocuklarının kulübü değil. Nasıl ki sokağa çıktığın zaman, zengini de fakiri de orta hallisi de var. İşte bizim Bahçeşehir okullarımızda da bu var. Parası olmayan ama çok çalışkan olan öğrencilerimizi de okullarımıza alıyoruz. Türkiye’nin her yerinde bunu yapıyoruz. Rize’nin varlığı, konumu bizim için çok başka. Herkesin gıpta ile bakabileceği bir kampüs olması bana bugün çok gurur verdi" dedi.

“HEDEFİMİZ KALİTELİ EĞİTİMİ TÜRKİYE’NİN HER NOKTASINA ULAŞTIRMAK"

Açılış törenin konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da Bahçeşehir Koleji olarak hedeflerinin kaliteli eğitimi Türkiye’nin her noktasına ulaştırmak olduğunu dile getirerek “Rize kampüsümüz Karadeniz bölgesinde 15., Türkiye genelinde 128. kampüsümüz. Bunlar sayılar olarak çok değerli, işin niceliği elbette kıymetli çünkü Türkiye genelinde tüm çocuklarımıza kaliteli eğitimi taşımak için yoldayız. Karadeniz insanı zeki, çözüm odaklı, belki bu anlamda çalışkanlığıyla, azmiyle, kararlılığıyla öne çıkan insanlar. Karadeniz bölge olarak da Türkiye’nin lokomotifi olan bir bölge. Sanattan siyasete, ekonomiden tarıma birçok alanda Türkiye’ye liderlik ediyor. Karadeniz insanı her hâl ve şartta, belki olanakları olmasa, eğitime ulaşamasa bile çözüm bulmaya, sorununu çözmeye çalışıyor. Karadeniz bu nedenle, insanıyla da her zaman liderlik eden bir bölge olmuştur. Bizim için Rize’nin böyle bir anlamı var. Karadeniz insanın tüm özelliklerini taşıyan da bir kurucumuz var. Sayın Enver Yücel sizler gibi Karadeniz bölgesinden çıkan ve liderlik eden bir eğitim insanı ve Karadeniz’e de 15 okulla nitelikli eğitimi taşımak için uğraşıyor. Biz de bugün bu nedenle buradayız. Rize’den sadece Türkiye’ye değil dünyaya liderlik edecek nesiller yetişecek. 51 yıldır da eğitim neferleriyle biz yollardayız. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının 51 yıl önce çıktığı kaliteli eğitimi Türkiye’nin her noktasına ulaştırmak için çıktığı yolda bugün Bahçeşehir Koleji ile Türkiye genelinde güçlenerek devam ediyoruz” dedi.

Açılış törenine katılan Rize Valisi Kemal Çeber de Bahçeşehir Kolejinin Rize'de olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek eğitim öğretimde başarılar diledi. Bahçeşehir Koleji Rize kampüsü kesilen kurdelanın ardından eğitim-öğretime açıldı. Açılış töreni düzenlenen konserlerle sona erdi.