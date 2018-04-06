Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden Nabi Avcı'ya 'Matematik Bilginleri' sunumu

Gizem KARADAĞ / ANKARA ,() - BAHÇEŞEHİR Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri TBMM'de Eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'ya “Matematik Bilginleri” sunumunu yaptı.



Bahçeşehir Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi hazırlık sınıfı öğrencileri İngiltere'deki Keele Üniversitesinde yaptıkları “Matematik Bilginleri” sunumunu TBMM'de Eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'ya anlattı. Bahçeşehir Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri yaptıkları sunumda Harezmi, Ömer Hayyam, Birûni, Ebu'l Vefa, Sabit Bin Kurra gibi matematik dünyasının önemli isimlerinin hayatları ve matematiğe kazandırdıklarını aktardı. Nabi Avcı öğrencilerin sunumunu büyük bir beğeni ile izlediğini belirterek "Öteden beri hep şunu söylüyorum; Çok güzel işler yapıyoruz ama güzel tanıtmayı bir türlü beceremiyoruz. Bu güzel çalışmaları iyice tanıtmamız lazım" dedi.



Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğrencilerin çalışmalarının çok önemli olduğunu kaydederek şunları söyledi:



"TBMM'de eski bakanımızı Nabi Avcı'ya sunum gerçekleştirdiler. Bizim için çok kıymetli bir sunumdu. 1100 yıl kadar önce yaşamış düşünürlerin astronomi ve matematik üzerine yaptığı çalışmaları ve ispatları ki bir çoğu da şu an dünya üzerindeki çok önemli üniversitelerde araştırma konusu olmuş hatta çok önemli bilim adamlarına mal olmuş çalışmaların 1100 yıl kadar önce ispatlandığını ve bu bilim adamları tarafından ortaya konduğunu ifade eden sunumlar ve çalışmalardı. Öğrencilerimiz bu sunumları İngiltere'deki Keele Üniversitesi'nde profesörlere de yaptılar.

"BİRUNİ'NİN BİN YIL ÖNCE DÜNYANIN YARI ÇAPINI HESAPLAMASI ANLATILDI"

Bu sunumlarda örneğin Birûni'nin yaklaşık bin yıl kadar önce, elinde simule edebileceği herhangi bir alet, bilgisayar teknolojisi yokken dünyanın yarı çapını hesaplaması anlatıldı. Birûni şu anki tüm teknolojiye hâkim çalışmaların yaklaşık binde beşlik hata payı ile hesapladığı çalışmayı, trigonometriden yararlanarak ortaya koydu. Öğrencilerimiz bunları araştırıp, Türk- İslam eserlerini değerlendirip matematik, fen ve astronomi karşılığı üzerinde çalışarak ortaya koymuş durumdalar. Bütün bunları Sayın Nabi Avcı ile paylaştılar. Bizim için farkındalık yaratmak, bunu konuşulur hale getirmek, iyi örneklerin duyulması ve yapılan çalışmalara örnek olmasını sağlamak açısından önemliydi. "



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