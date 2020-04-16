Bahçeşehir Koleji'inden Bilgisayar Destekli Tasarım Sertifika Programı
Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı INTEGRA’nın desteğiyle 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için hazırlanan ilk bilgisayar destekli tasarım sertifika programı BK Autodesk başladı.
Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı INTEGRA’nın desteğiyle 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için hazırlanan ilk bilgisayar destekli tasarım sertifika programı BK Autodesk başladı. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Autodesk tarafından verilen sertifikayı almaya hak kazanacak ve Boston Dynamics için yarışma hakkı elde edecek.
Autodesk Türkiye ve INTEGRA iş birliğinde hazırlanan “Online Fusion360 Dersi”, Bahçeşehir Koleji’nin uzaktan eğitim platformu Metodbox üzerinden yayınlandı. Dersleri tamamladıktan sonra Metodbox üzerinden yapılacak sınavda başarılı olan öğrenciler, Autodesk Türkiye tarafından verilecek sertifikayı almaya hak kazanacak. Dersleri tamamlayan öğrenciler, Metodbox üzerinden 19 Nisan Pazar günü yapılacak sınava katılacak. 100 üzerinden 85 puan ve üzeri not alan öğrenciler sertifika almaya hak kazanacak.
Online eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler Boston Dynamics’in “Spot” isimli robot köpeğini kendi yaratıcılıklarıyla tekrar tasarlayarak yarışmaya katılabilecekler.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|04:46
|Güneş
|06:18
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:52
|Akşam
|19:50
|Yatsı
|21:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|53
|2. Başakşehir
|26
|53
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|26
|44
|6. Alanyaspor
|26
|43
|7. Fenerbahçe
|26
|40
|8. Göztepe
|26
|37
|9. Gaziantep FK
|26
|32
|10. Denizlispor
|26
|31
|11. Antalyaspor
|26
|30
|12. Gençlerbirliği
|26
|28
|13. Kasımpaşa
|26
|26
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|26
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|26
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|27
|47
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|27
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|27
|42
|8. Villarreal
|27
|38
|9. Granada
|27
|38
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Real Betis
|27
|33
|13. Levante
|27
|33
|14. Deportivo Alaves
|27
|32
|15. Real Valladolid
|27
|29
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|27
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|27
|23
|20. Espanyol
|27
|20
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016