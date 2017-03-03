Bahçeşehir Koleji bursluluk sınavına ilgi büyük

BAHÇEŞEHİR Koleji tarafından düzenlenen bursluluk sınavına bu yıl 50 binin üzerinde öğrenci katıldı.



Türkiye’de STEM eğitiminin öncülerinden olan Bahçeşehir Koleji geçtiğimiz günlerde 4-5-6 ve 7’inci sınıf öğrencileri ile 9-10 ve 11’inci sınıf öğrencileri ve önümüzdeki dönem açılacak olan kampüsleri (Ataşehir, Ömerli, Pendik, Bakırköy, Mimaroba, Basın Ekspres, Manisa Alaşehir, Aydın Nazilli, Karadeniz Ereğli) için bursluluk sınavı düzenledi. Sınava Türkiye genelinde toplam 50 binin üzerinde öğrenci katıldı.



Okula kabul ve bursluluk sınavında akademik başarıya göre burs imkanı sunan Bahçeşehir Koleji, global dünyada başarı kazanacak mezunlar yetiştirmeyi hedefliyor. Kolej, öğrencilerine, çift dilli eğitim, kişiye özgü öğretim modeli, STEM+A, kodlama ve robotik gibi 21’inci yüzyılın eğitim anlayışına uygun öğrenim hayatı sunuyor.



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