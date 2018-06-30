Bahçeşehir Koleji bölüm başkanlarından YKS yorumları

İSTANBUL, ()-2 milyon 300 bini aşkın üniversite adayı bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT'ye girdi. Bahçeşehir Koleji bölüm başkanları bugünkü sınav sorularını yorumladı. Kolejin Ortaöğretim ve Lise bölüm başkanlarından, genellikle soruların müfredata uygun ve ÖSYM'nin açıkladığı sorulara benzer olduğu şeklinde yorumlar geldi. Bölüm başkanları kendi branşlarında sorulan soruları ve sınav tarzını değerlendirdi.

ORTAÖĞRETİM VE LİSEDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR. ÖZGE ASLA:

"Sınavın geneli, ÖSYM tarafından açıklanan örnek sınav sorularıyla paraleldir. Önceki yıllarda sorulan sınav soruları düşünülecek olursa TYT’deki soru tarzlarının değiştiği açıkça görülmektedir. Ezbere dayalı soru tarzlarından uzaklaşılarak günlük hayatla bağlantılı sorulardan oluşmuş güzel bir sınav hazırlanmıştır. Bu sınavda, yorum yapma, analiz yapma, akıl yürütme, verilen görseli yorumlama gibi üst düzey düşünme becerileri gerektiren sorularla karşılaşılmıştır. Bu durum, öğrencilerin süre sıkıntıları yaşamalarına sebep olmuştur. Tüm dersler için sorular müfredata uygun, ÖSYM’nin açıkladığı sorulara benzer ve beklenildiği gibi 9 ve 10. Sınıf konularından sorulmuştur.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI TANER KAYIŞ:

"Matematik dersinde sorulan 40 sorudan 29'u Matematik, 11 i Geometri alt öğrenme alanlarından sorulmuştur. Soruların tamamına yakını günlük hayat ile ilişkilendirilmiş olup müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Önceki yıllarda yapılan sınavlarda yapılması gereken işlem sayısı çok fazla iken bu sınavda verilen bilgileri doğru yorumlayan öğrenciler kısa bir işlemle doğru sonuca ulaşmışlardır. Daha önceden işlem yapmak için harcanan enerji ve süre düşünmek ve yorumlamak için ayrılmıştır. Sorular, alışılan tarzdan farklı olduğu için, sınav süresi birçok öğrenciye yeterli gelmemiştir. Bu arada unutulmaması gereken önemli bir nokta Türkçe’de iyi olan, çok okuyan, muhakeme becerisi yüksek öğrenciler sınav sonucunda başarıya ulaşacaktır.

Özellikle geometri sorularında şekil-uzay algısının ön plana çıktığını görüyoruz. Örneğin öğrencilerden katlanan bir şeklin açılımını düşünerek soruyu çözmeleri istenmiş, klasik iç içe geçmiş dikdörtgen ve üçgen sorusu yerine, günlük hayatta karşımıza çıkan nesneler kullanılmıştır. Temel Matematik sorularında bir ilk olarak soru çözümünde gerekli olan formül, soru kökünde verilmiştir. Ayrıca bazı sorularda cevap seçeneklerinin sıralı olarak değil de karışık olarak verilmiş olması dikkat çekmiştir. Sonuç olarak bu sınavda, soru kalıplarını ezberleyip sonuca gitmeye çalışan öğrenciler değil, temel matematik bilgisi olup bu bilgiyi yorumlayabilen öğrenciler başarılı olabilecektir.

TÜRKÇE BÖLÜM BAŞKANI TUĞBA AKTAŞ:

Türkçe sorularının, ÖSYM tarafından yayımlanan örnek TYT sınav soruları ile paralel olduğu görülmüştür. Bununla birlikte örnek “TYT Türkçe Testi”ndeki dil bilgisi soruları 13 iken, bugün uygulanan sınavda 11 dil bilgisi sorusu sorulmuştur.

Türkçe testi genel anlamda yapılabilir sorulardan oluşmaktadır. Dil bilgisi soruları kavrama düzeyinde olup öğrenciyi zorlayacak soru bulunmamaktadır. Kolay gibi görünen anlam ve paragraf sorularında ise bazı soruların çeldiricisinin çok güçlü olması, öğrencilerin bu soruları birkaç kez okuyup zaman kaybetmelerine neden olabilecek niteliktedir.

Türkçe testinde müfredat dışı konu olmamakla birlikte soru dağılımı tüm konuları kapsamamaktadır. Dil bilgisinde “anlatım bozukluğu, fiilde çatı; cümle, zamir ve sıfat türleri”; paragrafta ise “anlatım biçimleri ve düşünmeyi geliştirme yolları”yla ilgili kazanımları sorgulayacak herhangi bir soru sorulmamıştır.

Genel olarak ÖSYM’nin açıkladığı gibi temel becerileri ölçecek düzeyde; okuma, okuduğunu anlama ve yorumlamaya dayalı bir sınavdır. Dolayısıyla bu sınavın okuyan, okuduğunu anlayan, yorum ve analiz yapabilen öğrencilerin sınavı olduğunu söyleyebiliriz."

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI IŞIL BULUNGİRAY:

"TYT fizik soruları müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Fizik alanındaki sorular, temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yöneliktir. Sorular beklenen düzeyde, günlük hayatta karşımıza çıkabilecek, fizik ilkelerine uygun, işlemsiz ve okuduğunu anlayıp yorumlamaya dayalı sorulardır."

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI GÜLİN PAMUKÇU

Kimya soruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi öğrencilerin genel olarak yapabileceği düzeyde olup temel kimya bilgisi hatta ortaokul fen bilimleri dersinin yeterliliklerini ölçecek niteliktedir. Müfredat dışı herhangi bir soru bulunmamaktadır. Soru tarzları, geçmiş yıllarda olduğu gibi kısa, cevabı net, öğrenciyi zorlamayan, temel düzeyde kimya bilgisini ölçen sorulardan oluşmaktadır.

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI BERNA ÇELİK:

"Sınavdaki 6 biyoloji sorusunun üç tanesi 9. sınıf konularından, diğer üç tanesi ise 10. sınıf konularından sorulmuştur. Soruların, geçmiş yıllara göre biraz daha kolay olduğu görülmektedir. Tüm sorular müfredat ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Bilgi gerektiren soruların çoğunlukta olduğu bu sınav; net, kısa ve öğrencilerin kolaylıkla cevaplayabileceği sorular içermektedir."

COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI AHMET ERGÜÇ:

"Coğrafya soruları açık, anlaşılır ve beklendiği gibi TYT kazanımlarına uygun 9 ve 10. sınıf müfredatı kapsamında nüfus, iç kuvvetler, coğrafyanın bölümleri, Türkiye’nin iklimi ve doğal afetler konularından soru sorulmuştur. Grafik yorumlama, harita bilgisini sorgulayan ve bilginin yorumlanmasına dayalı soruların ağırlıkta olduğu görülmüştür. Müfredat dışı ya da beklenmeyen bir soru tipi ile karşılaşılmamıştır. YGS’ye göre daha ayırt edici bir sınav olmuştur. Genel olarak orta düzeyde, bilgiyi yorumlama gücüne dayalı bir sınavdır. Düzenli bir çalışma programına sahip olan öğrencilerin yapabileceği bir sınav olmuştur."

TARİH BÖLÜM BAŞKANI İBRAHİM YILMAZ

"Tarih soruları, öğrencilerin kolaylıkla yapabilecekleri sorulardan oluşmuştur. Müfredat dışı kazanıma rastlanmamıştır. Genel olarak sınavda okuduğunu anlamaya, yorumlamaya dayalı soruların sorulduğu görülmüştür. Zorlayıcı bir soru sorulmamıştır. Yapılabilirliği yüksek olacaktır."

FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI MELİKE PAMUKÇU

"Felsefe soruları müfredat dâhilinde olup öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve analiz yapma becerisini ölçen sorulardan oluşmuştur. Sorularda felsefe tarihinde sıkça karşımıza çıkan filozoflar yer almıştır. Önceki yıllarda olduğu gibi filozof - akım eşleşmesi, ahlak felsefesi, bilgi felsefesi, varlık felsefesinden sorular gelmiştir. Soruların yapılabilirliği orta düzeyde olup yorumlama ve akıl yürütme becerisi yüksek olan öğrenciler tarafından rahatlıkla yapılabilecek tarzdadır.