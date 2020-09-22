Bahçeşehi Koleji'nden bilgisayar kampanyasanı dev destek

Acun Ilıcalı’nın TV8’de düzenlediği “Haydi Şimdi” dizüstü bilgisayar kampanyasına en büyük desteği Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel verdi. Yücel, Bahçeşehir Koleji adına 1 Milyon TL’lik bağış yaptı.

Ilıcalı, rakamı duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

Gecenin en büyük bağışını yapan Yücel “Bir çocuktan bir umut yaratmanın peşindeyiz. Umut derken, dünyayı kurtarmasını kastetmiyorum. Eğer tek bir çocuğumuza dokunursak ve o çocuk ailesine, çevresine, iline, ilçesine umut olursa ne mutlu bize” dedi.