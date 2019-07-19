Bağcılar’da ‘Üniversite Tercih Fuarı’ başlıyor

İSTANBUL, ()-YÜKSEK Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için düzenlenen 5’inci Üniversite Tercih Fuarı, yarın Bağcılar’da kapılarını açacak. 20-29 Temmuz tarihleri arasında Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi bahçesine kurulan stantlarda üniversite yetkilileriyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli öğretmenler tarafından tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti verilecek.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih . dönemi başlıyor. Bağcılar Belediyesi de adaylara yardımcı olmak için 4 yıldır gerçekleştirdiği tercih günleri hizmetini bu sene de devam ettiriyor. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle ortaklaşa hayata geçirilen Bağcılar 5’inci Üniversite Tercih Fuarı yarın başlıyor.

20-29 Temmuz tarihleri arasında hizmet verecek olan organizasyon kapsamında Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi bahçesine 11 üniversiteye ait stant kuruldu. Öğrenciler, YKS sınavında aldıkları puanlara göre tercih etmek istedikleri üniversiteleri daha iyi tanıma fırsatı bulacak. Öğrencilere 11 üniversiteyi temsilen rehber öğretmenler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) yetkililerinden oluşan personel yardımcı olacak.

BELEDİYE BAŞKANI ÇAĞIRICI ÖĞRENCİLERİ TERCİH FUARINA DAVET ETTİ

Fuar kapsamında görevliler YKS'ye giren öğrencilerin tercihlerini, puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlerinin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir şekilde yapabilmeleri için destek olacak. Öğrenciler başarı sıralamalarına göre 2 yıllık üniversite ya da 4 yıllık üniversiteden hangisine girebileceği konusunda danışmanlardan bilgi alabilecek. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da öğrencilerin doğru ve yerinde karar verebilmeleri için fuara katılmaya davet etti. İstanbul’un dört bir yanından herkese açık olan fuar 29 Temmuz tarihine kadar hizmet verecek.

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