“AYT müfredata uygun, kazanım dışı soru yok”

İSTANBUL, () - Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ni (YDT) yorumlayan Bahçeşehir Koleji lise bölüm başkanları, sınavın genelinin incelediğinde konuların müfredata uygun ve kazanım dışı soru sorulmadığını dile getirdi.

Türk Dili Ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Tuğba Aktaş, “Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün TYT’deki gibi günlük hayatla ilişkilendirildiği ve bilginin yanında yorum gerektiren sorulardan oluştuğu görülmüştür. Sınav 3 anlam, 21 edebiyat sorusundan oluşmaktadır. Tek soruda birden çok kazanımın sorgulandığı, öğrencilerin metnin içinde örtük olarak verilen ifadelerden çıkarım ve yorum yapmalarını gerektiren soruların da yer aldığı görülmüştür. TYT sınavlarında kullanılan karşılıklı konuşma tarzındaki soru tipinin ilk defa edebiyat dersinde de kullanıldığı görülmüştür. Ayırt edici birkaç soru olmakla birlikte okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve alan bilgisi yeterli olan öğrencilerin yapabileceği bir sınav olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

ÜÇGEN KONUSUNDAN SORU YOK

Matematik Bölüm Başkanı Taner Kayış ise, “Matematik soruları ağırlıklı olarak 11. ve 12.sınıfa ait öğretim programlarına uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Sınavda 30 adet Matematik sorusu ve 10 adet Geometri ( 3 adet Trigonometri olmak üzere ) sorusu yer almıştır. Geçen seneki AYT sınavına göre geometri soru sayısı azalmış ve geometri sorularında üçgen konusundan soru sorulmaması şaşırtıcı olmuştur. Sınavda kazanım dışı soru bulunmamakla birlikte, bir soruda birden fazla kazanımın ölçüldüğünü söylemek mümkündür. AYT matematik sorularında tek işlem adımında çözülebilecek sorunun yer almamaktadır. Geometride 3 adet çizim sorusunun olması hayal gücünün kullanılması, görsel zekanın sorgulanması, analitik düşünmenin istenmesi bakımından önem taşımaktadır. Süreklilik, Türevin grafiği ve Türevin geometrik yorumu, Parabol, Polinom, dairede alan, analitik – çember analitiği sorularının sınavın belirleyici soruları olacağını söylemek mümkündür” diye konuştu.

“AYT KAZANIMLARA UYGUN VE ORTA GÜÇLÜKTEYDİ”

Fizik Bölüm Başkanı Rafet Sayar da, “AYT sınavında günlük hayatla ilişkilendirilen, yoruma dayalı, 11 -12 sınıf öğretim programlarından sorular sorulmuştur. Bu sınavda da geçen yıl olduğu gibi temel bilginin ötesinde kavramlarla ilgili 4 tane sayısal işlem sorusu, 10 tane sözel ve birden fazla kazanımın sorgulandığı yorum sorusu sorulmuştur. Geçen yıl yapılan sınav sorularının 8 tanesinde şekil varken, bu yıl yapılan sınavda 3-4 görsel içeren sorunun olduğu söylemek mümkündür. Bugün yapılan sınavın MEB kazanımlarına uygun ve orta güçlükte olduğunu söylemek mümkündür. MEB ders kitaplarındaki konulara hakim, düzenli ve yeterli sayıda soru çözen öğrencilerin yapabileceği bir sınav olmuştur” ifadelerini kullandı.

“KİMYADA ‘FONKSİYONEL GRUPLAR’DAN SORU OLMAMASI SÜRPRİZ”

Kimya Bölüm Başkanı Yasemin Keskin Çinkaya ise şu ifadeleri kullandı:

“Kimya testi sorularından 8 tanesi 11.sınıf, 5 tanesi de 12.sınıf öğretim programında yer alan kazanımlara aittir. Sınav soruları kolay ve orta güçlükte olmakla birlikte, bilgi ve kavrama düzeyinde yer almaktadır. TYT 2019 kimya soruları matematiksel işlem gerektirmeyen oldukça kolay sorulardan oluşurken, AYT sınavında 5 adet matematiksel işlem yapılarak çözülmesi gereken soru yer almıştır. Ve bu sorular genel olarak daha zorlayıcı ve kapsamlıdır, bir sorunun içinde birden fazla kazanımın yoklandığını söylemek mümkündür. Sınavda grafik, tablo ve resimle desteklenen 3 soruya yer verilmiştir. 11.sınıfın tüm ünitelerinden soru sorulmuştur. Ancak 12.sınıf öğretim programında oldukça önemli yer tutan, güncellenen öğretim programıyla da kısmen sadeleştirilen, önceki yıllarda da üniversite giriş sınavlarında mutlaka birkaç sorunun geldiği Organik Kimya ünitesine ait "Fonksiyonel Gruplar" konusundan soru sorulmamıştır, bu durum sürpriz olarak nitelendirilebilir. Asit-baz titrasyon soruları her yıl grafik şeklinde sorulurken bu yıl grafik bilgileri tablolaştırılarak sorulmuştur. Sorular açık, net ve öğretim programına uygundur. Düzenli ders çalışma alışkanlığı olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği kimya sorularıdır.”

BİYOLOJİDE SORULAR ORTA DÜZEYDE ZORDU

Biyoloji Bölüm Başkanı Melike Kılıç da, “Sorular öğretim programlarına uygun ve ÖSYM tarafından 2019 yılında gerçekleştirilecek AYT sınavına esas olarak yayımlanan Biyoloji dersi kazanım açıklamalarına uygun olarak seçilmiştir. Güçlük derecesine göre orta düzey sorular ağırlıklı olup bitki biyoloji konusuna ait bitkisel hormonlar ve fotosentez konusuna ait soruların daha ayırt edici olduğunu söylemek mümkündür. Biyoloji testi bilgiyi ölçen ve yorum gerektiren soruları dengeli biçimde içermektedir. Ayrıca 2018-2019 öğretim programında yeni düzenlenen canlılar ve çevre konusundan da bir adet soru bulunmaktadır. Sorular net ve anlaşılır şekilde ifade edilmiştir” dedi.

“TARİHTE SORULAR AÇIK VE NET”

Tarih Bölüm Başkanı Kahar Alkan ise, “Sınav soruları orta güçlükte olup, sınavın belirleyici sorularının, 9. Sınıf ‘İlk Türk Devletleri’ ünitesinden gelen soru ile 11. Sınıf ‘Atatürk İlke ve İnkılapları’ ünitesinden gelen sorular olacağını söylemek mümkündür. Sınavdaki 10 sorunun, 7’si bilgi düzeyindeki sorulardan oluşurken 3 soru ise yorumlama yapmayı gerektiren sorulardan oluşturmaktadır. Sorular açık ve net olmakla birlikte öğretim programı dışı herhangi bir soruya yer verilmemiştir” ifadelerini kullandı.

Tarih AYT-2 için ise Alkan, “Soru dağılımı 2018 AYT-2’deki soru dağılımı ile aynı doğrultuda oluşturulmuş olup 9-10-11. Sınıf öğretim programından 3’er soru 12. Sınıf öğretim programından ise 2 soru şeklinde oluşmaktadır. Sorular orta güçlükte olup, Tarih AYT-2 sınavının belirleyici sorularının 9. Sınıf ‘Tarih Bilimine Giriş’ ünitesinden gelen soru, 11. Sınıf ‘XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ ile 12. Sınıf ‘İki Savaş Arasında Türkiye ve Dünya’ ünitesinden gelen soruların olacağını söylemek mümkündür. 2018 AYT-2 soruları ağırlıklı bilgi düzeyi sorulardan oluşurken 2019 AYT-2’ye çıkarım yapmayı gerektiren soruların da eklendiği belirlenmiştir” dedi.

“COĞRAFYADA SORULAR GEÇEN YILA GÖRE KOLAY”

Coğrafya Bölüm Başkanı Arzu Yetkin de, soruların açık, anlaşılır, bilgiye dayalı ve yorum gerektiren, çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği türden olduğu ve sınavın geçen yıla göre daha kolay sorulardan oluştuğunu söyledi. Yetkin, “11 ve 12. Sınıf öğretim programı kapsamında hazırlanan ve konu dağılımının dengeli olduğu bu sınavda, grafik, harita ve istatistiksel veri içeren sorulara geçen yıla göre daha az yer verildiğini söylemek mümkündür. Soruların büyük bölümünün Çevre, Turizm, Geri Dönüşüm, Kültür Miraslarının korunması gibi güncel konularla bağlantılı olduğu ve sınavda ezbere dayalı sorulardan kaçınıldığı görülmüştür” diye konuştu.

Felsefe Bölüm Başkanı Filiz Yıldırım ise, “AYT Felsefe soruları ile TYT Felsefe soruları benzer tarzda olup, paragrafların özgün ve güncel olması dikkat çekmektedir. Felsefe ve Sosyoloji soruları 2018 AYT’de olduğu gibi yoruma dayalı olsa da seçenekleri eleyebilmek için öğretim programı bilgisine hâkim olmak önemldir. 2018 AYT Psikoloji ve Mantık soruları bilgi ve yorum ağırlıklı iken AYT 2019’da Psikoloji ve Mantık soruları sadece konuyu bilen öğrencilerin yapabileceği sorulardan oluşmuştur” dedi.

Yıldırım, “Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrencilerin çözmesi gereken Felsefe Grubu sorularında 1 soru Felsefeyle Tanışma, 1 soru Siyaset Felsefesi, 1 soru Ruh Sağlığı ve Savunma Mekanizmaları, 1 soru Birey ve Toplum, 1 Soru Toplumsal Kurumlar, 1 soru Sembolik Mantık ünitelerinden çıkmıştır. Öğretim programı bilgisine hâkim olan öğrencilerin kısa sürede çözebileceği sorular sorulmuştur” ifadelerini kullandı.