Aynı sınıftaki 3 ikizin karne sevinci

ÇANKIRI'da aynı sınıfta eğitim gören 3 ikiz, karne heyecanı yaşadı.Çankırı Hazım Dağlı İlkokulu'nda 4-B sınıfında eğitim alan ikiz kardeşler Muhammed Ali ve Enes Buğra Bağdiğinli, Uğur ve Umut Hiçdönmez ile Fatih ve Yusuf Demiral, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karne sevinci yaşadı. İkizlerin sınıf öğretmeni Hüseyin Sügün, "3 yıldır ikiz öğrencilerimizle birlikteyiz. Bu sene de iyi bir eğitim öğretim yılı geçirdik. İkizlerimizi çok seviyoruz. Onlar da bizleri mahcup etmeyecek şekilde derslerine çok çalıştılar ve çok başarılılar. Gelecekte de daha başarılı olmalarını diliyoruz" diye konuştu. Karne mutluluğu yaşayan ikiz kardeşler ise aynı sınıfta olmaktan mutluluk duyduklarını söylediler.FOTOĞRAFLI